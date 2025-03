La noche de Adam Sandler en los Oscar 2025

El actor Adam Sandler lo volvió a hacer. Si hay algo que el también comediante siempre deja claro es que tiene un estilo único, pero nadie imaginó que llegaría a los premios Oscar 2025 con el peor look de la noche.

Durante la gala, el intérprete apareció en el público vistiendo una sudadera y shorts en color azul, como si estuviera en una tarde casual de domingo. La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con memes y comentarios que iban desde bromas sobre su aparente falta de planificación hasta elogios por su autenticidad.

El momento más divertido llegó cuando el anfitrión de la ceremonia, Conan O'Brien, no pudo evitar mencionarlo en su monólogo de apertura.

"Adam, ¿qué llevas puesto?" bromeó desde el escenario. Sin inmutarse, el comediante respondió con su característico humor: "A nadie le importaba hasta que tú lo mencionaste. Me gusta mi aspecto. No me importa lo que me pongo y lo que no me pongo". La interacción entre ambos desató carcajadas en el auditorio y, por supuesto, en redes sociales.

Lejos de quedarse ahí, Sandler llevó la situación al extremo cuando decidió levantarse de su asiento y gritar con entusiasmo el nombre de Timothée Chalamet antes de darle un efusivo abrazo. En su salida, incluso lanzó una peculiar invitación: "Partido de baloncesto cinco contra cinco en Veteran Park esta noche. Tipoff a la medianoche".

A pesar de no estar nominado este año, el nombre del actor no ha dejado de mencionarse en redes sociales en la noche más importante del cine. Mientras algunos se preparan con meses de anticipación para esta noche, él simplemente apareció cómodo y se convirtió en el centro de atención, que ya es la inspiración de muchos memes en X (antes Twitter).