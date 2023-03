El multifacético actor Gary Oldman cumple 65 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 21 (EL UNIVERSAL).- Parece imposible que el actor Gary Oldman solo tenga un premio Oscar. Sus interpretaciones son, en la mayoría de los casos, magistrales, no en vano, es considerado uno de los mejores actores de su generación y cualquier película en donde actúe es casi una garantía de calidad.

Gary Leonard Oldman nació en Londres el 21 de marzo de 1958. Su vida, a diferencia de otros actores, no fue nada sencilla. De niño sufrió de muchas carencias, la principal de ellas tiene que ver con su padre, quien abandonó a la familia y por ello su mamá se convirtió en el más grande pilar de su vida. Cuando recibió la estatuilla dorada en el 2017 dedicó su reconocimiento a su madre, quien tuvo que cuidar de él y de sus hermanos.

Tuvo que dejar la escuela por problemas económicos y comenzó a trabajar a los 15 años. Su amor por la actuación comenzó luego de ver "The Raging Moon e If..."

Quiso ingresar a la Real Academia de Arte Dramático en Londres, pero fue rechazado. Nada parecía salir bien para el joven Gary; sin embargo, demostró tener carácter para ese medio cuando no se dio por vencido y optó por otra opción. Nada ni nadie truncaría su sueño.

En 1992 llegó el papel por el que muchos lo recordamos al interpretar a "Drácula" de Bram Stoker y dos años después le dio vida a "Norman Stansfield" en "León, The professional" junto a Jean Reno y la entonces niña, Natalie Portman.

A pesar de lo buen actor, las oportunidades que llegaron no tenían el rango estelar al que Oldman estaría acostumbrado, en buena medida por sus problemas con el alcoholismo (herencia maldita por parte de su padre).

De hecho, cuando llegó a sus manos el personaje de "Sirius Black" en la saga de "Harry Potter" lo aceptó pensando no en la fama, sino en la necesidad económica y fue una excelente decisión.

Pero no fue la única megaproducción en donde el británico participó. También le dio vida al policía "James Gordon" en la trilogía de "The Dark Knight", de Christopher Nolan.

Mago, policía, asesino, vampiro... ¿qué otro reto le llegaría a Oldman? Nada más y nada menos que el poderosísimo Winston Churchill, uno de los personajes más amados y odiados en la historia inglesa y gracias a su personificación en la cinta "Darkest Hour" logró el tan anhelado Oscar, además del BAFTA y el Globo de Oro.

Su más reciente trabajo cinematográfico fue en la cinta "The Woman in the Window" junto a Amy Adams, Julianne Moore, Wyatt Russell y Brian Tyree Henry.

Imita acentos, desfila en pasarelas de moda, posa para grandes firmas. Gary Oldman es todo un personaje en sí mismo y con 65 años ha amenazado con el retiro, aunque hombres como él, difícilmente pueden estar lejos del séptimo arte.