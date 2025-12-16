EL MUNDO DEL CINE DE LUTO

El director de cine estadounidense Rob Reiner y su mujer, la productora y fotógrafa Michele Reiner, fueron encontrados muertos el domingo en su domicilio de Los Ángeles, donde según los primeros indicios filtrados por la prensa habrían sido degollados por uno de sus hijos.

La revista especializada People apunta al hijo mediano de la pareja, Nick, como autor de los hechos, mientras que el portal TMZ indica que fueron degollados por un familiar, "posiblemente" tras una pelea.

Encontró sus cuerpos una de las hijas del cineasta, quien según ese digital fue quien contó a la policía que un miembro de la familia los había matado e indicó a los agentes que dicha persona debía ser considerada como sospechosa porque era "peligrosa".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada por una emergencia médica a las 15.30 hora local (23.30 GMT) y para cuando llegaron sus efectivos se encontraron a Reiner, de 78 años, y su mujer, de 68, ya fallecidos.

La pareja se casó en 1989, el mismo año en que el director estrenó ´When Harry Met Sally...´, y tuvieron tres hijos: Romy, Nick y Jake. Además, Reiner adoptó a Tracy, hija de su primera mujer, Penny Marshall.

Nick, el que está en el punto de mira, había tenido problemas de adicción en el pasado y llegó a vivir en la calle. Participó en el guión de ´Being Charlie´, estrenada en 2015 y que se basó en sus problemas de adicciones. Habla de un joven de 18 años adicto que, tras lograr escapar de un centro de rehabilitación, regresa a casa.

La Policía investiga lo sucedido como un presunto homicidio. En su primera comparecencia de prensa, el subjefe de Policía Alan Hamilton apuntó que todavía no había nadie detenido y que iban a tratar de hablar con todos los familiares que pudieran durante sus pesquisas.

El autor de clásicos como ´Stand By Me´ (1986), ´The Princess Bride´ (1987), ´Misery´ (1990), ´A Few Good Men´ (1992) no era un director excesivamente conocido por el gran público, pero sus filmes trascendieron a su propio nombre.