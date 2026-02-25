El novio de Andrea Legarreta sí escucha la música de Erik Rubín
El noviazgo entre Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta se fortalece con afinidades musicales y buena relación familiar.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).-Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta
están muy felices por el noviazgo que se ha dado entre ellos, el coach habló abiertamente de cómo es la relación con las hijas de la conductora, Mía y Nina, y qué tal se lleva con Erik Rubín, el ex de Legarreta, con quien mantuvo una relación de 22 años.
Legarreta, quien le lleva 21 años a Luis Carlos, compartió en sus redes lo bien que la pasó durante una romántica escapada con su pareja a Guanajuato para celebrar San Valentín.
"Es que... San Valentín en San Miguel contigo", escribió la conductora.
A lo que Luis Carlos respondió: "Es que coincidir y compartir en esta vida contigo... uff".
Sobre sus gustos musicales, Luis Carlos admitió, a las afueras de Televisa, que escucha de todos los géneros, entre ellos a Erik Rubín, a quien calificó como un gran músico, así como a Mía Rubín.
"Claro, su música es buenísima, a mí me encanta la música; me gusta de todo, la verdad es un gran artista que también admiro muchísimo la música de Erik, la de Mía, como también hemos estado escuchando mucho de su música, son grandes artistas y toda mi admiración, por supuesto; siempre mi admiración al trabajo y a las personas que son grandes profesionales", expresó.
Luis Carlos compartió que él y la conductora de "Hoy" tienen muchas cosas en común y que por ello es que la pasan tan bien juntos.
"Increíble y extraordinaria" es como Luis Carlos define a Legarreta, y confiesa que a veces se queda sin palabras cuando le preguntan qué piensa de ella.
