El novio de Andrea Legarreta sí escucha la música de Erik Rubín

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).-

están muy felices por elque se ha dado entre ellos, el coach habló abiertamente de cómo es la relación con las hijas de la, Mía y Nina, y qué tal se lleva con, el ex de, con quien mantuvo una relación de 22 años., quien le lleva, compartió en sus redes lo bien que la pasó durante unacon su pareja a Guanajuato para celebrar"Es que...encontigo", escribió laA lo querespondió: "Es que coincidir yen esta vida contigo... uff".Sobre susadmitió, a las afueras de Televisa, que escucha de todos los géneros, entre ellos a, a quien calificó como un gran músico, así como a Mía Rubín."Claro, su música es buenísima, a mí me encanta la música; me gusta de todo, la verdad es unque también admiro muchísimo la, la de Mía, como también hemos estado escuchando mucho de su música, son grandes artistas y toda mi, por supuesto; siempre mial trabajo y a las personas que son grandes profesionales", expresó.compartió que él y lade "Hoy" tienen muchasy que por ello es que la pasan tan bien juntos." es comodefine a, y confiesa que a veces se queda sin palabras cuando le preguntan qué piensa de ella.