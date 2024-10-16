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EL OUTFIT DE BELINDA EN LA FIESTA DE “SOLTERAS” DE SHAKIRA

Por El Universal

Octubre 16, 2024 03:00 a.m.
A

SHAKIRA “SACUDIÓ” LAS REDES SOCIALES AL COMPARTIR MOMENTOS QUE PASABAN EN LO QUE PARECE SER UNA FIESTA DE “SOLTERAS”, DONDE SE ENCONTRABAN BELINDA, DANNA Y KENIA OS, ENTRE OTROS TALENTOS. ESTA VEZ BELI COMBINÓ SUS PANTALONES CARGO EN TONO CAQUI DE CINTURA MEDIA. LA CARACTERÍSTICA FUNDAMENTAL DE ESTA PIEZA, TAMBIÉN CONOCIDA COMO “CARGO PANTS”, ES LA PRESENCIA DE BOLSILLOS EXTERIORES QUE, GENERALMENTE TIENEN SOLAPAS. PARA COMBINARLO, LUCIÓ UN TOP BANDEAU EN COLOR NARANJA, UN BLAZER OVERSIZE VERDE Y UNA BOLSA CON DETALLES AMARILLOS.

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