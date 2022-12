El proceso que debió seguir Bellakath para registrar "Gatita"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- Bellakath denunció que su canción "Gatita" fue reclamada por alguna persona como si fuera de su propiedad, lo que provocará que sea retirada de las plataformas.

A través de un LIVE en su cuenta de Instagram, la cantante explicó que la canción fue reclamada, lo que provocó que ya no pueda ser utilizada en Instagram y TikTok.

Registrar la propiedad intelectual de las canciones es muy importante para que este tipo de cosas no sucedan y en México está el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) que respalda las obras con música.

El Indautor es la autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos que en el ámbito de sus atribuciones brinda día a día diversos servicios a la comunidad autoral y artística, nacional y extranjera, así como a los respectivos titulares de derechos; recibe y atiende diversos trámites diarios

Para registrar tus canciones sigue estos pasos:

1. Accede al sitio del Indautor

2. Da clic en Dirección de Registro

3. Selecciona la opción de Registro de Obra

4. De acuerdo al tipo de obra que desees registrar, selecciona la opción correspondiente (en este caso la opción es Musical, con o sin letra)

5. Revisa los documentos que requieres y llena el formato correspondiente a la obra en la Guía de llenado de Formatos

6. Finalmente, entrega tus documentos a la oficina de Indautor más cercana a ti

Ten en cuenta que el registro de obra tiene un costo de 300 pesos que puedes pagar en cualquier institución bancaria con la hoja de ayuda para pago.

¿Cuál es la canción por a la que tachan de plagio a "Gatita" de Bellakath?

La melodía de "Gatita" es bastante similar a "El Hueso De Mi Perra", interpretada por Son de Ak ft Little Key, que se lanzó en 2012. Aunque se desconoce si fue él quien reclamó y pidió que se removiera la canción de Bellakath de las redes y plataformas.