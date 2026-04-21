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EL RAPERO D4VD ACUSADO DE HOMICIDIO

Por El Universal

Abril 21, 2026 03:00 a.m.
A
EL RAPERO D4VD ACUSADO DE HOMICIDIO

D4vd fue acusado formalmente por la muerte de Celeste Rivas, la joven que en septiembre del 2025 fue hallada en el maletero de un Tesla, propiedad del rapero. La noticia fue dada a conocer la tarde de este lunes por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.

De ser encontrado culpable el cantante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o bien, la pena de muerte.

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