EL RAPERO D4VD ACUSADO DE HOMICIDIO
D4vd fue acusado formalmente por la muerte de Celeste Rivas, la joven que en septiembre del 2025 fue hallada en el maletero de un Tesla, propiedad del rapero. La noticia fue dada a conocer la tarde de este lunes por el fiscal del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman.
De ser encontrado culpable el cantante podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua o bien, la pena de muerte.
no te pierdas estas noticias
Anel Noreña recuerda a José José en homenaje en Ciudad de México
El Universal
Fans de todas las edades cantaron éxitos de José José frente a su estatua en el Parque de la China.
Niurka Marcos expulsada de La Mansión VIP: acusa favoritismos
El Universal
La actriz cubana Niurka Marcos fue eliminada por menor monetización en el reality y denunció irregularidades.
Grupo Firme anuncia concierto en Estadio GNP Seguros CDMX
El Universal
La preventa de boletos iniciará el 29 de abril para clientes Banamex y el 30 para el público general.