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"EL RENACIDO" VUELVE AL CINE

Por El Universal

Marzo 14, 2026 03:00 a.m.
A
"EL RENACIDO" VUELVE AL CINE

"El renacido", de Alejandro González Iñárritu, cumple 10 años de haber llegado a cine y por ello ha sido "revivido" para ser reestrenado por la cadena Cinemex en varias de sus salas.

Se trata de una cinta que obtuvo los Oscar a Dirección, Actor y Fotografía y aunque actualmente está disponible en Netflix, los paisajes, el sonido y la escena cumbre del ataque del oso al protagonista, merecen verla en pantalla grande. La película está basada en la historia real de Hugh Glass, un cazador de pieles que sobrevivió al ataque de un oso en la primera mitad del siglo XVIII

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