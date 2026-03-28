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elenco de "EL DIABLO VISTE A LA MODA 2" DESFILARÁ EN CDMX

Por El Universal

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
A
elenco de "EL DIABLO VISTE A LA MODA 2" DESFILARÁ EN CDMX

La pasarela llega hasta México. El elenco de "El diablo viste a la moda 2" se alista para visitar el país como parte de su gira promocional.

La noticia fue anunciada en las redes sociales de 20th Century Studios, donde también se informó que parte del reparto recorrerá ciudades como Nueva York, Tokio, Shanghái y Londres.

Aún hay detalles por confirmar, como la fecha y la sede de la visita. Sin embargo, los fanáticos esperan la llegada de las figuras estelares de la cinta: Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep.

La película llega dos décadas después de su estreno en 2006 y tiene previsto su estreno en cines mexicanos el 30 de abril. 

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