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AUTORIDADES RECORREN EL PROYECTO MÉDICA ORLI

INVERSIÓN SUPERIOR A LOS MIL MILLONES DE PESOS EN SAN LUIS POTOSÍ

Por Redacción PULSO

Marzo 27, 2026 03:00 a.m.
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Autoridades, líderes empresariales y representantes del sector salud realizaron el recorrido oficial por el proyecto Médica ORLI, institución privada en desarrollo en la zona industrial de Villa de Pozos, en San Luis Potosí, con una inversión superior a los mil millones de pesos.

El proyecto busca fortalecer la atención médica en los niveles municipal, estatal y regional, con una visión enfocada en ampliar la cobertura en salud, además de impulsar la generación de empleo y el desarrollo social de la región.

Durante el evento, directivos señalaron que Médica ORLI ha sido concebida como un hospital de alta especialidad, con infraestructura de alto nivel, tecnología médica avanzada y un enfoque centrado en la seguridad del paciente, la calidad clínica y el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

El complejo contempla servicios integrales, como quirófanos de última generación, áreas de diagnóstico especializado, hospitalización, terapia intensiva y atención ambulatoria, lo que permitirá ofrecer atención oportuna y segura con estándares comparables a instituciones de alto nivel nacional. También se garantizará atención con protocolos clínicos certificados, personal capacitado y procesos alineados a normas oficiales.

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En el ámbito económico, autoridades destacaron que la construcción y operación generarán empleos directos e indirectos, fortalecerán proveedores locales y el sector servicios, contribuyendo al crecimiento regional mediante la atracción de inversión privada.

En materia social, el proyecto ampliará la oferta de servicios especializados, reducirá tiempos de atención y evitará traslados a otras ciudades, priorizando el trato humano y la atención personalizada.

Asimismo, se informó que el desarrollo cumple con lineamientos de normatividad sanitaria, construcción y seguridad hospitalaria, con el objetivo de operar bajo altos estándares de calidad y responsabilidad.

Autoridades coincidieron en que este tipo de inversiones fortalecen el sistema de salud y consolidan servicios médicos de alto nivel en San Luis Potosí.

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