Elsa y Elmar pone el toque femenino al Vive Latino

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- "¡Elsa, Elsa!", coreaban los asistentes del Vive Latino la tarde de este domingo 19 de marzo frente al escenario Escena Indio, donde la cantante aún no aparecía.

La colombiana rompió con la línea rockera que seguía el segundo día del festival rumbo a la mitad de la jornada, pues entre bandas como Los Pericos, Allison y Odisseo, su música es mayoritariamente pop indie y ella apareció en el escenario con un vestido de tul color rosa y lentes tornasol para comenzar su show con el tema "Hasta donde se enamora".

"Que cante la del sapito", dijo uno de los espectadores haciendo referencia a su look parecido al que normalmente sigue la cantante Belinda.

Entre los asistentes destacaban las mujeres y muchos de sus estilos, con cabello pintado de colores pastel, impermeables fosforescentes, combinaban con los tonos del escenario mientras Elsa interpretaba canciones como "Haciendo discos" y "Todo pasa".

Conforme fue avanzando su presentación la intérprete dejó claro que tanto su estilo como su música es una forma de expresión sobre la fortaleza femenina ante a la vida y sobre todo frente al desamor.

"Llevo muchos años sintiéndome mal por ser lo que soy, una mujer que le canta a lo que siente, pero ¿saben qué? ya me cansé y esto es lo que soy", expresó ante los gritos de quienes en las primeras filas esperaron para escucharla por primera vez en el segundo escenario más importante de este festival musical.

Une talento con Carla Morrison

Junto a ella subió al escenario la mexicana Carla Morison para entonar "Ojos noche", que Elsa dedicó a un examor.

"Porque yo con las lágrimas que lloré me hice esta canción", dijo la cantante.

Antes de despedirse hizo un gesto particular para la audiencia mexicana, quien suele lanzar a los artistas peluches del Dr. Simi en los conciertos. Ahora ella sacó una bolsa llena de peluches de este personaje y los aventó a su público.

"Esto es algo que siempre hacen ustedes para nosotros, pero yo lo quise hacer porque es bueno devolver el amor".