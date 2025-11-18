logo pulso
Embajador Genaro Lozano recibe a Banda El Recodo en Italia

La Banda El Recodo es recibida por el Embajador Genaro Lozano en Italia como parte de su recorrido por Europa.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:07 p.m.
A
Embajador Genaro Lozano recibe a Banda El Recodo en Italia

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 18 (EL UNIVERSAL).- Genaro Lozano, embajador de México en Italia, recibió este martes a la Banda El Recodo, de Cruz Lizárraga, como parte de su gira por Europa.

En "la casa del pueblo" en Italia, el embajador Lozano convivió con El Recodo y reconoció el talento de sus integrantes.

"Muchísimas gracias a la Embajada de México en Italia por todas las atenciones, y en especial al embajador Genaro Lozano por la invitación, por el recorrido por las instalaciones de la embajada y por mostrarnos el increíble arte que resguardan", expresó el grupo musical.

"Es un verdadero gusto estar en estas tierras y poder compartir este momento con ustedes", señaló.

Posteriormente, los integrantes de El Recodo visitaron El Vaticano y El Coliseo Romano.

"Es un verdadero gusto estar en estas tierras y poder compartir este momento con ustedes", señaló.

Posteriormente, los integrantes de El Recodo visitaron El Vaticano y El Coliseo Romano.

Embajador Genaro Lozano recibe a Banda El Recodo en Italia
Embajador Genaro Lozano recibe a Banda El Recodo en Italia

Embajador Genaro Lozano recibe a Banda El Recodo en Italia

