Embarazo de Mariana Rodríguez Cantú

La mañana del 17 de enero, la empresaria Mariana Rodríguez Cantú dio a conocer un nuevo embarazo, donde expresó: "te esperamos con mucha ilusión bebé".

Por medio de Instagram, la influencer compartió la noticia, acompañada de su esposo, el gobernador Samuel García, y su hija Mariel.

"Los más felices porque viene otra bendición en camino. Te esperamos con mucha ilusión bebé", expresó Rodríguez Cantú, quien compartió una imagen del ultrasonido.

Mariana Rodríguez narra cuando perdió a su bebé en 2024

No obstante, la influencer regiomontana recordó cuando perdió a su bebé en julio de 2024.

"En Roma (Italia) iba yo con mis suegros a Zara [...] Entré y donde voy subiendo las escaleras sentí una fuente de sangre, sentí un líquido; ya tenía unos días con unos cólicos medio raros", contó Rodríguez Cantú.

Aunado a ello, relató los momentos de tensión que pasó cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando. "Me metí por detrás de los probadores de la tienda, me revisé y vi que era sangre. Ni le avisé a mis suegros que me regresé al hotel y le dije a Samuel (García) ´acabo de sangrar mucho y esto no está bien´".

En tanto, explicó que trataron de localizar a un doctor; sin embargo, por el día y la hora tuvieron problemas; además de que no contaban con euros. "Samuel y yo no teníamos euros, en efectivo [...] Nos fuimos a un cajero, no sacaba dinero ninguna de nuestras tarjetas, creo que pudimos sacar 200 euros en total".

Asimismo, ya estando en consulta, el doctor le explicó que se veía "algo deforme dentro de mí, un feto deforme". "Sentí horrible, me prohibió viajar, yo le dije: ´a ver, yo mañana tengo mi vuelo de regreso a Monterrey yo aquí no me voy a hacer nada´ y me dijo ´no puedes volar así, porque se te puede venir una hemorragia´".

Finalmente, tras los momentos de crisis, la empresaria relató que pudo viajar de regreso a Nuevo León para poder ver a su doctor, el cual le puntualizó que en la ecografía "no hay lo que queremos ver". "Al día siguiente estuve en el hospital y fue cuando me hicieron la aspiración y fue muy difícil, porque entré a una sala igual a la que estuve cuando tuve a Mariel".

"Dios sabrá cuándo y cómo", concluyó la influencer, quien compartió un video de la ecografía que se realizó en Italia.