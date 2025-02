Emilia Pérez gana BAFTA a Mejor Película

Londres, 16 feb (EFE).- La cinta musical 'Emilia Pérez', del director francés Jacques Audiard, se alzó este domingo con el BAFTA a Mejor Película de habla no inglesa.

El filme, protagonizado por la actriz española Karla Sofía Gascón, se impuso así al resto de nominadas, entre las que se encontraba 'I´m Still Here' ('Aún estoy aquí'), del cineasta brasileño Walter Salles, así como 'Kneecap', 'The Seed of the Sacred Fig' ('La semilla de la higuera sagrada') y 'All We Imagine as Light' ('La luz que imaginamos').