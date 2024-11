Emiliano Aguilar muestra interés en colaborar con Cazzu

La polémica que rodea a la familia Aguilar y a la cantante Cazzu parece crecer cada día más y es que, después de que la argentina negara haber estado al tanto de la relación que nació entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, cuando era aún su pareja, tal y como ésta lo había asegurado, el público se volcó en contra de la intérprete de regional mexicano.

Sin embargo, la trapera parece tener un aliado dentro de la famosa dinastía musical, y es que uno de los hermanos de Ángela ha declarado ser uno de sus fieles admiradores.

Este miércoles y a través de sus redes sociales, la llamada "Nena Trampa" anunció oficialmente su regreso a la música. Aunque no dio detalles sobre cuándo ni cómo volverá a los escenarios, si dio algunos adelantos con un par de fotografías en las que aparece en un estudio de grabación y en compañía de su pequeña hija, Inti.

Como era de esperarse, la publicación llamó la atención de sus fans y seguidores, entre los que se encuentran Emiliano Aguilar, hijo mayor del cantante Pepe Aguilar.

El rapero respondió a las imágenes de Cazzu con un par de emojis a manera de comentario: el primero, fue una corona; mientras que el segundo una flama de fuego.

Este gesto causó todo tipo de reacciones, desde quienes afirman que serían una gran pareja, hasta quienes cuestionaron al músico por sus intenciones: "¿Porque me gusta su música soy raro? Esto lo hago con todo respeto y porque me gusta su carrera", escribió Emiliano. "yo no ando insultando a la gente y no me meto con nadie", agregó.

Esta no es la primera vez que Emiliano muestra su interés por la carrera musical de Cazzu, en julio pasado le dedicó tres emojis en forma de fuego a la argentina; incluso, en una entrevista para el programa "El Gordo y La Flaca" declaró su interés por colaborar con ella.