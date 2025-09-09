Emiliano Aguilar revela pelea con su hermana Ángela Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Emiliano Aguilar no sólo ha dado detalles de por qué él y su padre, el cantante Pepe Aguilar se alejaron y no se hablan desde hace tres años, también habló del por qué la relación que tenía con su hermana menor, Ángela Aguilar cambió y se dejaron de hablar, cuando era con ella con quien mejor se llevaba y a quien defendió cuando asegura, la familia le dio la espalda.

Emiliano, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar ha ido rompiendo el silencio y sacando a la luz detalles de su relación son la familia Aguilar, con quien actualmente mantiene una relación tirante: Emiliano, es fruto del primer matrimonio de Pepe con la cantante Carmen Treviño.

Fue para defender a su madre, que Emiliano rompió el silencio y expuso el distanciamiento que tiene desde hace tiempo con su padre, a pesar de que tuvo un trato cercano y lleno de amor con sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Emiliano ya es papá de dos hijas, las cuales no conoce Pepe, pues dice Emiliano, no ha mostrado el interés suficiente para que este encuentro se dé, desinterés que afirma, tuvo hacia él cuando le escribía mensajes y no recibía respuesta por días; el hijo mayor de Pepe dijo que es verdad que su padre ha hecho diferencias marcadas entre él y sus tres hermanos, fruto del matrimonio del cantante con Aneliz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

----¿Qué pasó ente Emiliano y su hermana Ángela Aguilar?

Emiliano Aguilar contó en sus redes sociales, que se enteró de la boda de su hermana Ángela con Christian Nodal, a través de Instagram, al ver las fotos de la ceremonia, pues él no fue invitado.

A Ángela, dice, la defendió cuando en 2022 se hizo pública la relación de la cantante con su exnovio, el compositor y productor Gussy Lau, cuyo nombre real es René Humberto Lau Ibarra, noviazgo con el que Pepe, según la versión de Leonardo, su padre ni la familia estuvieron de acuerdo.

Sin embargo, asegura, él fue el único integrante de la familia que apoyó y defendió a su hermana en esa situación complicada, cuando el resto de la familia le dio la espalda.

"Hubieran visto, ella en el camerino llorando sola, yo fui el único que estaba ahí, el único que la apoyó; yo también he pasado por polémicas pero ahí estuve contigo", recordó.

Lo que ocasionó el quiebre definitivo con Ángela, fue que inventara que le prestaba dinero a él mensualmente, pues ese reclamo se lo hizo a él su padre Pepe, cuando se trataba de una mentira.

"Un día me llegó un mensaje de mi papá diciéndome 'Emiliano, me das vergüenza', yo me quedé de 'qué onda con eso', era un mensaje de voz , me dice 'me da vergüenza de que a tu edad le estés pidiendo dinero a tu hermana'; cuando yo escuché eso ni le contesté el audio, ¿a quién le va a creer, a ella o a mi?", admitió.

Emiliano asegura que se quedó en shock ante ese reclamo de su padre, y después se enteró que todo lo había armado su hermana Ángela.

"Me quedé en shock; mucho después me enteré de que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes, cuando yo nunca le pido un centavo a mi hermana", aseguró.

Compartió que aunque su hermana intentó conocer a su sobrina, el encuentro no se logró porque ella quería que fuera bajo sus condiciones, pues mientras Emiliano quería que fuera en privado, ella quería que su hermano y su sobrina asistieran a un concierto que daría Christian Nodal.