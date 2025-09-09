Hallan cuerpo de hombre flotando en un estanque

En un estanque con aguas negras, fue localizado el cuerpo de un hombre que ya estaba en estado de putrefacción, el cual fue rescatado por las autoridades y ahora la Fiscalía General del Estado investiga las causas de la muerte.

El hallazgo se realizó cerca de las once y media de la mañana de este lunes, en estanque próximo a una construcción, dentro de un predio ubicado cerca del Eje 140 y la carretera a México.

Por el sitio, algunos trabajadores se percataron que un cuerpo flotaba entre las aguas negras, por lo que se dio aviso a las corporaciones y elementos de la Guardia Civil Estatal arribaron al lugar para verificar el reporte.

Se trataba del cuerpo de una persona del sexo masculino, que estaba dentro del estanque entre plantas acuáticas y por lo difícil para su rescate, se pidió ayuda al Cuerpo de Bomberos cuyos elementos acudieron con una lancha para proceder al retiro del cadáver.

Personal de Servicios Periciales realizó una inspección al cuerpo que presentaba avanzado estado de descomposición, por lo que se estima que tenía ya varios días dentro del agua; de momento no se pudo establecer si presentaba algún tipo de lesiones pero fue enviado al Servicio Médico Legista en donde se le practicaría la autopsia que revelara la causa de la muerte.

De momento tampoco pudo ser identificado pero la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación para esclarecer el caso y se espera que sea en el menor tiempo posible.