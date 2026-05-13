EMOCIONA EN CANNES CON "EL LABERINTO DEL FAUNO"

CANNES, FRANCIA.-Hay películas que sobreviven al tiempo. Y hay otras que parecen crecer dentro de él. Veinte años después de su estreno en Cannes, "El laberinto del fauno" volvió este martes al Festival de Cannes, en una Sala Debussy completamente llena, como parte de Cannes Classics, y la sensación no era la de una simple conmemoración.

Era la de un reencuentro emocional con una película que, lejos de convertirse en pieza de culto, sigue dialogando con el presente con una fuerza incómoda y profundamente humana.

Guillermo del Toro lo sabía. Se le veía en el rostro antes incluso de hablar. Muy emocionado, el director mexicano subió al escenario para decir estas palabras:

"Hace veinte años, hacer esta película fue increíblemente difícil. Fue estar en contra de todo, todo el tiempo".

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Si algo quedó claro durante esta proyección aniversario es que "El laberinto del fauno" ya no pertenece únicamente a aquel momento histórico en que revolucionó el cine fantástico dentro del circuito de autor. Pertenece también a este tiempo.

Thierry Frémaux, delegado general del Festival de Cannes, recordó precisamente el impacto que tuvo la película cuando llegó al certamen hace dos décadas.

"Hace veinte años fue la última película del festival. Este año es la primera", dijo Frémaux entre risas y complicidad con Guillermo del Toro. "Hace veinte años la sala estaba completamente llena. Y hoy es igual".

La Debussy respondió con aplausos inmediatos.

Pero el momento más poderoso llegó cuando Del Toro habló no del pasado, sino del presente. Del miedo. De la resistencia. Del lugar del arte en tiempos cada vez más hostiles.

"Vivimos tiempos que hacen que esta película sea más pertinente que nunca", dijo. "Nos dicen que todo es inútil: resistir, que el arte es inútil".

El director evocó aquella ovación histórica de 23 minutos que, confesó, todavía le cuesta procesar.

La película, ahora restaurada en 4K, volverá a estrenarse en octubre. Pero en la Debussy la sensación era otra: no la de una restauración técnica, sino la de una obra que sigue viva porque el mundo todavía se parece demasiado al monstruo que retrataba.