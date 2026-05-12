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Felices de ser mamás

CELEBRAN SU DÍA CON UN CÁLIDO DESAYUNO

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
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E n grupo de mamás festejaron su día con una estupenda celebración.

El festejo lo ofreció el Club Campestre de San Luis a sus socias e invitadas.

El Consejo de Administración del mismo lugar reunió detalles que cautivaron a las asistentes.

Ellas, hermosas y radiantes, comentaron su trascendencia en la vida, como su orgullo por sus hijos.

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En una atmósfera de gran alegría y emoción compartieron esta ocasión especial entre la admiración y reconocimiento a su entrega y pasión en la formación de familias sólidas.

Por ello, ¡Vaya que estaban felices!

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