CIUDAD DE MÉXICO..- En medio de una experiencia inmersiva en el planetario del Papalote Museo del Niño, el actor Ryan Gosling y los directores Phil Lord y Christopher Miller presentaron ante la prensa mexicana la película "Proyecto Fin del Mundo", adaptación de la novela de Andy Weir.

"Mi esposa manda saludos" dijo en español el actor de Hollywood cuando entró a la sala.

Durante el evento, realizado bajo una proyección de estrellas que recreaba el espacio, los cineastas y el actor recibieron un reconocimiento simbólico con sus nombres escritos en las estrellas en el recinto mientras compartían detalles del rodaje de esta historia de ciencia ficción que mezcla ciencia, humor y una amistad improbable.

La película, titulada originalmente "Project Hail Mary", sigue al astronauta Ryland Grace, quien despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí y pronto descubre que está en una misión crucial para salvar a la humanidad.

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Uno de los temas centrales de la conversación fue cómo lograron recrear el espacio sin depender únicamente de pantallas verdes. Phil Lord explicó que, aunque la cinta cuenta con miles de efectos digitales, el equipo apostó por construir físicamente gran parte de la nave y utilizar fondos LED para lograr mayor realismo.

"Tenemos más de 2 mil tomas con efectos visuales, pero queríamos que el punto de partida fuera algo tangible, algo que realmente pudiéramos fotografiar", comentó el director, Phil Lord (Spider-Man: Across the Spider-Verse)

La decisión permitió que el equipo capturara reacciones más naturales durante las escenas, especialmente en la relación entre el protagonista y el extraterrestre Rocky.

De hecho, explicaron que querían alejarse de la típica narrativa donde el espacio es solo un lugar hostil.

"Muchas historias hablan de alguien que quiere volver a la Tierra. Esta es sobre alguien que descubre que también puede encontrar un hogar en el espacio", menciona el actor.

Otro de los retos que enfrentaron los cineastas fue equilibrar el rigor científico de la historia con momentos de humor.

"En la vida real puedes estar pasando por un momento triste y aun así reírte. No queríamos negar el humor que surge incluso en situaciones extremas, explicó Christopher Miller.