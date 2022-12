En playa de Qatar, autoridades le piden a Mariazel no usar bikini

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- La conductora de "Me caigo de risa", Mariazel, viajó hasta Qatar para presenciar el evento deportivo más importante del año, por lo que ha compartido momentos especiales con sus seguidores mientras se pasea por la sede mundialista, sin embargo, en esta ocasión subió a sus redes sociales una "extraña" experiencia que vivió al visitar una de las playas del país árabe.

Anteriormente, en medios de comunicación, ya se había dado a conocer que debido a la religión que se profesa en dicha región (Islam) existen algunas reglas y códigos de vestimenta para sus habitantes y aunque los extranjeros no las siguen "al pie de la letra", pues pueden usar shorts, faldas y vestidos por debajo de las rodillas, parece que esto sólo funciona en los lugares donde hay un ambiente de fiesta futbolera, ya que en medio de la playa le pidieron a la famosa que cubriera su cuerpo debido a que portaba un bikini.

A través de instastories, la presentadora compartió la anécdota que tuvo con las autoridades qataríes.

Todo comenzó cuando Mariazel llegó hasta Simaisma Al-Khor, uno de los lugares más cercanos a su hotel. Mariazel demostró sorpresa debido a que la playa estaba desierta e incluso invitó a los aficionados a que visitaran la zona.

Aunque en un principio llevaba puesto un vestido negro, en los clips posteriores se le observó un traje de baño de dos piezas color negro.

Unos momentos más tarde dijo: "No grabe en el momento por respeto a los oficiales, pero es la primera vez y ustedes han visto que he podido andar en short y que los turistas andan como quieren, sobre todo en la zona donde hay más ambiente de mundial, paseando por Qatar".

Posteriormente explicó que se acercó un oficial de forma amable para informarle a ella y a su compañera de viaje que en ese lugar no se podía utilizar el traje y les pidió se vistieran, ante esto, las mujeres obedecieron y el policía se retiró: "Raro pero así son las reglas", externó.

Minutos después aseguró que la acción del policía tuvo mucho sentido, ya que se trata de una playa local, mientras que el resto de visitantes sólo estaba en la zona turística.

"Es extraño que se acerquen y que te digan que no puedes usar traje de baño en la playa", agregó, asimismo reflexionó sobre la libertad de vestimenta que hay en países como México.

"Son las reglas y hay que acatarlas y valorar también la libertad que tenemos al menos en ese sentido", concluyó.