ENCIENDE LAS REDES

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras crecen las versiones de tensión y hasta una separación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, Cazzu, la expareja del cantante de regional mexicano incendió las redes sociales al publicar una fotografía de hace tres años, cuando ella y Nodal aún estaban juntos.

Y no fue cualquier foto, se trata de la vez que anunció su embarazo durante el inicio de su concierto en el Movistar Arena de Buenos Aires, el 15 de abril de 2023.

"Tres años", escribió en la instantánea que de inmediato, en redes, hizo recordar a los cibernautas la polémica frase de Ángela Aguilar cuando fue cuestionada por el embarazo de su colega Christian Nodal y Cazzu.

La hija de Pepe respondió, en aquella ocasión, que estaba scrolleando en sus redes cuando le apareció el video de Cazzu, y que entonces dijo:

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"¡Voy a ser tía!", dando a entender que a Nodal lo consideraba un hermano; sin embargo, cuando Inti tenía ocho meses, Christian se separó de la trapera argentina para hacer pública su relación sentimental con Ángela Aguilar, con quien se casó dos meses después.

La versión de que Ángela Aguilar y Christian Nodal se separan ha tomado fuerza en las últimas horas, después de que hace una semana se estrenara el video del tema "Un vals", protagonizado por la modelo mexicana Dagna Mata, quien dio de qué hablar por su gran parecido físico a Cazzu, lo que habría provocado molestia en Ángela.

Nodal comentó en una entrevista en República Dominicana, que su boda religiosa con Ángela se pospondrá por motivos de seguridad en México, en Zacatecas específicamente, sin embargo, expresó con seguridad que él y ella van juntos hasta la muerte.