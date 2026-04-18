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¡ENAMORADOS! EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Por Maru Bustos PULSO

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
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Alejandra Martínez Sánchez y Francisco Loza Andrés efectuaron su enlace civil, en una sobria ceremonia.

Testificaron sus papás: Adriana Sánchez, Fernando Loza y Susana Andrés.

Con los novios, sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas.

Ante el oficial del registro civil, los jóvenes enamorados se dieron el "sí acepto".

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Emocionados, rubricaron el acta de su matrimonio civil, al igual que sus testigos.

Al final, recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Posteriormente, en una cálida recepción atendieron a las felicitaciones de los invitados, con quienes compartieron su felicidad.

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