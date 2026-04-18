¡ENAMORADOS! EFECTÚAN SU ENLACE CIVIL

Alejandra Martínez Sánchez y Francisco Loza Andrés efectuaron su enlace civil, en una sobria ceremonia.

Testificaron sus papás: Adriana Sánchez, Fernando Loza y Susana Andrés.

Con los novios, sus hermanos, seres queridos y amistades cercanas.

Ante el oficial del registro civil, los jóvenes enamorados se dieron el "sí acepto".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Emocionados, rubricaron el acta de su matrimonio civil, al igual que sus testigos.

Al final, recibieron prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Posteriormente, en una cálida recepción atendieron a las felicitaciones de los invitados, con quienes compartieron su felicidad.