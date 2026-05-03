logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

"MARIO BROS",en la fiesta

Fotogalería

"MARIO BROS",en la fiesta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ENDURECEN NORMAS CONTRA LA IA

Ahora se permitirán múltiples nominaciones por categoría y hay nuevas pautas en mejor película internacional

Por EFE

Mayo 03, 2026 03:00 a.m.
A
ENDURECEN NORMAS CONTRA LA IA

Los Ángeles (EE.UU).- La Academia de Hollywood anunció cambios en la normativa de los premios más prestigiosos del cine que endurecen la postura en torno a la inteligencia artificial (IA) y permiten además que los actores puedan ser nominados por varios papeles en la misma categoría.

La junta directiva informó en un comunicado que de cara a la próxima edición se reservará el derecho "de solicitar más información sobre la naturaleza del uso y la autoría humana" en proyectos realizados con IA generativa.

También decretó que las únicas interpretaciones que podrán optar a los premios Óscar de actuación serán aquellas acreditadas en los créditos de la película y realizadas por personas con su consentimiento.

En la categoría a mejor actor, el organismo cinematográfico amplió a "varias interpretaciones en la misma categoría" la nominación de los intérpretes, siempre y cuando "se ubiquen entre los cinco primeros puestos en la votación, lo cual coincide con los logros en otras categorías de premios", precisó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La Academia emitió nuevas directrices en la carrera por el Óscar a mejor película internacional, indicando que solo considerará una película por país o región, elegida por un comité de selección local aprobado por el organismo de los premios.

"La película figurará como nominada en lugar del país o la región, y el premio será recibido por el director en nombre del equipo creativo", agregó el escrito.

La edición 99 de los premios Óscar se celebrará el próximo año en el teatro Dolby de Los Ángeles y se transmitirá en directo por ABC. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disney confirma a Diego Luna en live action de Enredados
Disney confirma a Diego Luna en live action de Enredados

Disney confirma a Diego Luna en live action de "Enredados"

SLP

El Universal

Michael Gracey dirigirá la película que conservará el componente musical de la versión animada

BTS en México: ARMY prepara recibimiento y pone condición clara
BTS en México: ARMY prepara recibimiento y pone condición clara

BTS en México: ARMY prepara recibimiento y pone condición clara

SLP

El Universal

Fans y usuarios en redes sociales exigen respeto

Maribel Guardia recuerda a Julián en su cumpleaños 31
Maribel Guardia recuerda a Julián en su cumpleaños 31

Maribel Guardia recuerda a Julián en su cumpleaños 31

SLP

El Universal

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció en 2023 por infarto.

William Levy dedica canción a su hija Kailey en su cumpleaños
William Levy dedica canción a su hija Kailey en su cumpleaños

William Levy dedica canción a su hija Kailey en su cumpleaños

SLP

El Universal

Elizabeth Gutiérrez también felicitó a su hija en redes sociales