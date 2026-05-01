"MARIO BROS",en la fiesta

Entre un grupo de niños audaces, celebrar el Día del Niño resultó una experiencia para recordar.

Vivieron una tarde plena de emociones y agradables sorpresas en la fiesta que ofreció en su honor La Loma Centro Deportivo.

La temática del festejo fue el mundo de "Mario Bros", por lo que en el jardín crearon una ambientación muy acorde.

Los niños estuvieron felices por los atractivos que les permitieron disfrutar su día de una manera fuera de lo común.

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En una atmósfera multicolores, el festejo se prolongó con gran alegría.

Eso sí, ¡que energía!