Entrevista exclusiva con Enrique Bunbury

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Enrique Bunbury ni se siente fuera de lugar ni se despide de los escenarios; por el contrario, a dos décadas de haber iniciado su camino como solista, el músico español asegura que aún tiene voz y muchas cosas que decir.

"Estoy todavía en ese momento creativo. No siento que haya llegado a una meta donde diga ´hasta aquí fue mi momento de creación´", dijo la tarde de este lunes en conferencia de prensa.

Y es que, en una industria que, actualmente, apremia la inmediatez y las tendencias, por encima de la experiencia; el cantante quiere demostrar que los "adultos" aún tienen mucho camino que recorrer.

"Me rebelo contra esas frases hechas de la industria que dictan cómo debe ser el camino de un artista: que si ya no se hacen discos, que si todo debe ser sencillo tras sencillo... me interesa seguir creando y demostrar que los artistas adultos tienen cosas relevantes que decir", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aunque sabe que los tiempos son diferentes, el intérprete de "Lady blue" prefiere la vieja escuela, los discos físicos, los procesos creativos largos y los escenarios, pero de manera selecta. No es nostalgia, es elección.

"La industria cambió radicalmente del siglo pasado a este, yo trato no acostumbrarme a las cosas que me disgustan: no hago festivales si no me llaman, no me expongo en redes si no lo siento; prefiero grabar discos, componer, hacer unos shows selectivos y volver a encerrarme a escribir. Ese es mi camino".

Pero no todo el pasado tiene lugar en su presente, por ejemplo, su historia con Héroes del silencio, banda que lo lanzó al estrellato, la cual no está abierto a revivir.

"No me molesta hablar de eso, pero lo cierto es que desde hace 20 años estoy en otro proceso, en otra búsqueda, con otros códigos. El Huracán ambulante fue el inicio de esta etapa solista que ahora cumple dos décadas y me sigue dando sentido y vida artística", expresó.

Actualmente, Bunbury se prepara para visitar México y ofrecer tres únicas fechas en tres diferentes ciudades, para reencontrarse con sus fans. En la CDMX se presentará el próximo 25 de junio en el Estadio GNP.