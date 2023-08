Enrique Bunbury regresa a México

A-AA+

Tras dos años alejado de la escena musical, Enrique Bunbury hizo oficial su regreso el pasado mes de mayo con el lanzamiento de su disco "Greta Garbo". Desde entonces, los fans del rockero estaban a la expectativa de una posible gira internacional, la cual ya es un hecho.

Uno de los países predilectos del español siempre ha sido México, a donde vino hace unos meses a promocionar su disco y convivir con algunos de sus seguidores.

La tarde de este miércoles y a través de las redes sociales, el intérprete de "Lady Blue" ha anunciado que volverá a pisar nuestro país, pero en esta ocasión no será una visita de cortesía o promoción, sino una parada de su próximo tour internacional que arrancará el próximo 2024.

Para esta parada en tierras mexicanas, el exvocalista de Héroes del Silencio ofrecerá dos únicas presentaciones, una en la capital mexicana y otra más en Guadalajara.

El primero de ellos será el próximo 8 de junio en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, CDMX, donde suelen realizarse distintos festivales muchos de ellos dedicados al rock nacional e internacional.

Mientras que el segundo se realizará unos cuantos días después, el 12 de junio, en el Estadio 3 de Marzo, de Guadalajara; un recinto pequeño que albergaba a los Tecos, por lo que el aforo no será de la magnitud de otros lugares.

La preventa para adquirir los boletos iniciará este próximo 16 de agosto y será exclusiva para los tarjetahabientes Citibanamex, además contará con hasta seis meses sin intereses, esto a pesar de que los precios todavía no se han dado a conocer.