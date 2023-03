Enrique no se involucra en las “broncas” de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO. - Enrique Guzmán no quiere que lo involucren en la supuesta sustracción de joyas que, presumiblemente, habrían ejecutado su hijo, Luis Enrique Guzmán y la pareja de este, Mayela Laguna, de la propiedad de Silvia Pinal, mientras la primera actriz se encontraba de viaje, pues el músico dijo que no quería que lo vincularan con asuntos en los que no está involucrado.

Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna han negado las versiones que aseguran que sustrajeron joyas y objetos de valor de la casa de Silvia Pinal. Foto: Instagram

El día de ayer, el rockanrolero acudió a las instalaciones de Televisa para promocionar su álbum recopilatorio “Yo soy”, pero a su salida de los foros, algunos medios de comunicación se acercaron al vehículo del músico para hacerle un par de preguntas.

En este contexto, el padre de Luis Enrique se mostró molesto cuando reporteros tocaron el tema, al preguntarle sí ya había hablado con su hijo, por lo que respondió tajante:

“No me metas en esa bronca”, contestó. Sin embargo, uno de los reporteros insistió y fue más específico al expresarle que se refería al supuesto robo de joyas, por lo que el cantante reiteró que no quería que lo involucrara en ese problema.