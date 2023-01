Entre el éxito y el cariño, Tenoch Huerta celebra un año más de vida

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- El actor mexicano Tenoch Huerta tiene más de un motivo para celebrar, y es que no sólo se encuentra de manteles largos por su cumpleaños número 42, también se ha convertido en todo un orgullo mexicano y uno de los actores más reconocidos gracias a su interpretación de Namor en la cinta de Marvel: "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

Huerta se ha ganado el cariño del público y es por ello que, a lo largo del día, ha compartido en sus historias de Instagram los diversos mensajes de felicitaciones y muestras de cariño que tanto fans como colegas le han hecho llegar.

"Feliz cumpleaños, gran ser humano, increíble actor latino", "Feliz cumpleaños que los seres de luz te cuiden y bendigan siempre, te deseamos todo lo mejor del universo eterno", "Hoy es el cumpleaños de un mexicano que nos da orgullo, inspiración y que es nuestro rey del mar, Tenoch Huerta, nuestro Namor, feliz cumpleaños", expresaron algunos de sus seguidores.

Algunos de ellos subieron fotografías de él, memes, hubo quienes hicieron videos con recorridos por su trayectoria o selfies con él, como por ejemplo la cibernauta Corina Fuentes quien señaló trabajar con el histrión, aunque no especificó en qué momento lo hizo.

"Qué intensidad, pero qué chingón trabajar con él. De las mejores experiencias laborales que he tenido en mi vida", señaló. Mientras que el director de cine, Marlon Rubio, también le envió una felicitación.

Así ha sido su carrera en la pantalla grande

La última publicación de Huerta en las redes sociales fue sobre las nominaciones que la cinta en la que participa obtuvo para la próxima entrega de los premios Oscar, entre las que destacan: Mejor actriz de reparto, Mejor diseño de vestuario, Mejor canción original, Mejores efectos visuales y mejor maquillaje y peinado.

Aunque el mexicano no logró colarse entre los contendientes a la estatuilla dorada, sí fue inscrito por la producción del filme en la categoría de mejor actor de reparto, algo que para él significó un gran logro, pues jamás imaginó que su trabajo sería reconocido a nivel mundial.

Huerta nació el 29 de enero de 1981 en Ecatepec de Morelos, su nombre completo es José Tenoch Huerta Mejía, estudió la licenciatura de Comunicación y periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la UNAM. Sus estudios le abrieron las puertas de la televisión, primero como camarógrafo y posteriormente como actor.

Debutó en la pantalla grande en 2006, en la cinta "Así del precipicio" y un año más tarde recibió una oferta de Gael García para participar en su ópera prima "Déficit". Pero fue "Nesio" la película que lo puso en los ojos del mundo, ya que gracias a su papel de un pandillero homosexual fue nominado al Premio Ariel por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Otros proyectos en los que ha estado son: "El encanto del águila", "Narcos: México", "Güeros", "Hasta que te conocí" y "Amar otra vez".

A la par de su carrera como actor, también es impulsor del movimiento "Poder prieto", con el que pretende visibilizar la falta de oportunidades para los actores de tez morena en la industria cinematográfica y en 2022 lanzó el libro "Orgullo prieto".

En cada oportunidad que puede aprovechar para sacar su pasión por el baile como en la presentación en México de la película de Marvel, donde bailó con su compañera Lupita Nyong´o y con la conductora Elyfer Torres o la reciente edición del Festival Sundace en la que sacó brillo a la pista junto a Yalitza Aparicio.