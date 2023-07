Entre lágrimas, Laura G le dice adiós a “Venga la Alegría”

CIUDAD DE MÉXICO,- Hoy viernes, la conductora Laura G se despidió del programa “Venga la Alegría”, del que formó parte durante cuatro años, fue uno de los rostros principales del matutino de TV Azteca junto a conductores que ya no están como Roger González, Annette Cuburu, Cynthia Rodríguez, William Valdés y Horacio Villalobos; su compañero Sergio Sepúlveda y “El Pato” Borguetti la despidieron recordando algunos de los momentos que pasó en el programa.

Visiblemente conmovida, Laura, de 38 años, lloró con el adiós de sus compañeros, y junto a sus dos hijos agradeció la oportunidad que le dieron de formar parte de este proyecto, el cual, para muchos usuarios, se está quedando sin rostros conocidos.

“Espero que tengan una mejor idea para ese programa porque en serio y no es por menos preciar el trabajo de los demás, pero ya no hay nada de alegría en ese programa, de por sí ya casi no lo veía pues ahora menos”, escribió un cibernauta en las fotos que el programa compartió en su Instagram.

“¡Con mucho cariño y admiración despedimos a nuestra querida Laura G”, se lee en el mensaje que compaña las fotografías y los videos del último día laboral de la nacida en Nuevo León, quien compartió hace unos días en sus redes que, aunque le costaba mucho trabajo irse de “Venga”, lo hacía porque desea crecer con nuevos proyectos!

Salida de Laura G de VL divide opiniones

Aunque algunos seguidores de la conductora lamentaron su salida de “Venga la Alegría”, muchos la aplaudieron: “Los que se fueron, salieron por la puerta de atrás y eran mejores conductores. Y a esta tipa arrogante, prepotente, pesada le hacen hasta fiesta”. “Qué ridículos todos mejor apague la televisión la miro el lunes sin Laura”. “Bendito Dios siempre fue una conductora muy odiosa en su forma de comunicar”. “Ni cuando me dieron la noticia que iba a ser papá me puse tan feliz”. “Yeah yeah han perdido a una mala conductora sin carisma, pero han ganado una súper fan por años de VLA y que dejó de ver el programa cuando empezó ella, pero ahora sí desde el lunes no me perderé VLA”, se lee.