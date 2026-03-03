ERIC DANE LA CAUSA DE MUERTE

La revista "People" tuvo acceso al certificado de defunción del actor estadounidense Eric Dane, fallecido el pasado 19 de febrero, en el que se revela que su deceso se debió a una insuficiencia respiratoria.

Si bien, el actor de "Grey´s Anatomy" había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), desde abril del 2025, esa no fue la casua directa de su fallecimiento, como dio a conocer la revista de entretenimiento.

En el documento se precisa que la esclerosis fue una causa subyacente de su muerte, pues como explica Clínica Mayo, en su página web, la ELA es una enfermedad degenerativa progresiva, que afecta la actividad de las células nerviosas, provocando una eventual parálisis muscular.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, perteneciente a los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La noticia de su muerte fue dada a conocer por su familia, compuesta por su esposa, Rebecca Gayheart y sus dos hijas, Billie Breatrice y Georgia Geraldine, de 15 y 13 años, respectivamente.

En el comunicado de muerte, se indicó que, durante la última etapa de vida de Dane, el actor lo pasó acompañado de su círculo más cercano.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, quienes eran el centro de su vida".