ERIKA BUENFIL CONOCIÓ A MERYL STREEP
Erika Buenfil conoció a la actriz Meryl Streep, de quien es seguidora de toda la vida; Streep y Anne Hathaway estuvieron en México para promocionar la película "El diablo se viste a la moda 2", y la actriz de 62 años fue una de las invitadas al Museo Anahuacalli, donde se dio en encuentro. Para Buenfil, escuchar hablar a Meryl Streep, quien tiene la misma edad que ella, fue una experiencia llena de emoción.
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