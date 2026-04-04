logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Fotogalería

Miles celebran Viernes Santo con procesiones en América Latina

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ERIKA BUENFIL CONOCIÓ A MERYL STREEP

Por El Universal

Abril 04, 2026 03:00 a.m.
A
ERIKA BUENFIL CONOCIÓ A MERYL STREEP

Erika Buenfil conoció a la actriz Meryl Streep, de quien es seguidora de toda la vida; Streep y Anne Hathaway estuvieron en México para promocionar la película "El diablo se viste a la moda 2", y la actriz de 62 años fue una de las invitadas al Museo Anahuacalli, donde se dio en encuentro. Para Buenfil, escuchar hablar a Meryl Streep, quien tiene la misma edad que ella, fue una experiencia llena de emoción.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Rodaje de película con Pedro Pascal paraliza calles del Centro Histórico de CDMX
    Rodaje de película con Pedro Pascal paraliza calles del Centro Histórico de CDMX

    Rodaje de película con Pedro Pascal paraliza calles del Centro Histórico de CDMX

    SLP

    El Universal

    Durante Semana Santa, la filmación en 5 de mayo e Isabel la Católica reunió a más de 50 extras y vehículos antiguos para recrear los años 30.

    Juez federal desestima denuncias de acoso sexual contra Justin Baldoni
    Juez federal desestima denuncias de acoso sexual contra Justin Baldoni

    Juez federal desestima denuncias de acoso sexual contra Justin Baldoni

    SLP

    AP

    El juez Lewis J. Liman descartó denuncias de acoso sexual pero permitió que reclamos por represalias sigan en juicio.

    Zendaya deslumbra en estreno de The Drama en Nueva York
    Zendaya deslumbra en estreno de The Drama en Nueva York

    Zendaya deslumbra en estreno de The Drama en Nueva York

    SLP

    AP

    El estilista Law Roach destacó el trabajo de 8.000 horas en el vestido azul de seda cruda.

    Estreno de The Super Mario Galaxy Movie con voces destacadas
    Estreno de The Super Mario Galaxy Movie con voces destacadas

    Estreno de The Super Mario Galaxy Movie con voces destacadas

    SLP

    AP

    Universal estrena The Super Mario Galaxy Movie con producción de Shigeru Miyamoto y Chris Meledandri.