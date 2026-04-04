ERIKA BUENFIL CONOCIÓ A MERYL STREEP

Erika Buenfil conoció a la actriz Meryl Streep, de quien es seguidora de toda la vida; Streep y Anne Hathaway estuvieron en México para promocionar la película "El diablo se viste a la moda 2", y la actriz de 62 años fue una de las invitadas al Museo Anahuacalli, donde se dio en encuentro. Para Buenfil, escuchar hablar a Meryl Streep, quien tiene la misma edad que ella, fue una experiencia llena de emoción.