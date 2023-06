"Escorpión Dorado" revela que Alfredo Adame es el "peor" invitado

A-AA+

Alex Montiel, mejor conocido como "Escorpión Dorado", es uno de los influencers más populares de México. En su canal cuenta con la sección "Escorpión Al Volante", en la que realiza entrevistas con invitados famosos y hasta políticos.

En marzo de 2022, Montiel realizó una colaboración con Alfredo Adame. En el video platicaron sobre varios aspectos de la vida del polémico conductor, como los escándalos que ha tenido, su paso por la política y proyectos personales.

El episodio fue uno de los de mayor alcance en el canal, pues acumuló más de 3 millones de vistas. Al mismo tiempo, recibió una respuesta positiva por parte de la audiencia, pero también fue uno de los más complicados para Montiel.

Durante una entrevista para "Pinky Promise", programa conducido por Karla Diaz, Alex Montiel conversó sobre quién ha sido su peor invitado a la sección "Escorpión Al Volante".

"Los que me cuestan más trabajo son los músicos", bromeó el influencer respecto a la trayectoria de Díaz, exintegrante de Jeans. "Pasa que como están acostumbrados a cantar una y otra vez la misma canción, no están acostumbrados a echar desma***", señaló.

Facundo, quien también asistió a la entrevista en el popular canal de YouTube, solicitó a Montiel dar el nombre en específico de su "peor" invitado.

"Uno que me ha costado trabajo, por ejemplo, Alfredo Adame", respondió sin titubeos el comediante de la plataforma de videos.

En seguida explicó las razones que lo llevaron a calificar al conductor como su invitado más complejo: "Alfredo Adame es una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier parte".

"Es que también ¿para qué lo invitas?", mencionó Facundo. A lo que el Escorpión Dorado contestó "Mi punto era cuestionarlo, pero estaba el peligro de que dijeran 'ay este wey lo está apoyando dentro de todas sus declaraciones desafortunadas y todas sus ideas'".

El creador de contenido continuó: "Mi opción era cuestionarlo directamente que decía no... ´nunca he insultado a una mujer´ y le estaba mentando la madre a su papá".

A propósito del comportamiento del actor, reveló que tiene un carácter fuerte. "Te cuesta trabajo esa parte en la que no te involucren con el invitado", concluyó.