Espectacular estreno de "Spider-Man: Across the Spider-Verse"

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" se estrenó en los cines de Estados Unidos y Canadá con una enorme recaudación de 120,5 millones de dólares, más que triplicando el debut de la cinta animada original de 2018 y mostrando el tipo de crecimiento de taquilla de película a película que sería la envidia incluso de las franquicias más poderosas de Hollywood.

"Across the Spider-Verse" de Sony Pictures, el spin-off animado de varios universos de Spider-Man, superó con creces las expectativas, según estimaciones del estudio el domingo, obteniendo excelentes críticas (95% en Rotten Tomatoes) y un fuerte entusiasmo por la muy anticipada secuela de la ganadora del Oscar "Spider-Man: Into the Spider-Verse".

En el ámbito a veces formulado de las películas de superhéroes, "Into the Spider-Verse" de 2018 ofreció una explosión de originalidad, presentando a un lanzador de telarañas adolescente de Brooklyn, Miles Morales (Shameik Moore), una Gwen punk-rock (Hailee Steinfeld) y una serie de otros Spider-People Se lanzó con 35,4 millones de dólares en su camino a recopilar 384,3 millones en todo el mundo.

La realización "Across the Spider-Verse", que expande exponencialmente los mundos que saltan el universo de la película, costó 100 millones de dólares. Incluso si su estreno hubiera generado los 80 millones de dólares que se esperaba que "Spider-Verse" registrara, habría sido un éxito.

En cambio, resultó ser una sensación de taquilla y el segundo estreno en Estados Unidos más grande de 2023, sólo detrás de "The Super Mario Bros. Movie". "Across the Spider-Verse", dirigida por Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson, superó incluso a "Guardians of the Galaxy Vol. 3", que debutó con 118 millones de dólares, por el mejor estreno de fin de semana del verano hasta el momento.

A continuación, la venta estimada de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:

1. "Spider-Man: Across the Spider-Verse", 120,5 millones de dólares.

2. "The Little Mermaid", 40,6 millones.

3. "The Boogeyman", 12,3 millones.

4. "Guardians of the Galaxy Vol. 3", 10,2 millones.

5. "Fast X", 9,2 millones.

6. "The Super Mario Bros. Movie", 3,4 millones.

7. "About My Father", 2,1 millones.

8. "The Machine", 1,8 millones.

9. "Suga: Agust D Tour Live in Japan", 1,2 millones.

10. "You Hurt My Feelings", 770.000 millones.