Estas son las claves para entender la huelga de escritores en EU

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 7 (EL UNIVERSAL).- El auge de las plataformas streaming y el aumento en la cantidad de producciones que han puesto en oferta en los últimos años ha provocado una demanda creativa importante que exige adaptaciones para los escritores que están detrás de las historias.

Por esta razón se ha provocado, desde los primeros días de mayo, la primera huelga de la era del steaming en Hollywood y estas son las claves para entenderla.

Lo primero que hay que saber es que quienes han decidido salir a protestar es El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) por sus siglas en inglés y sus 11 mil 500 miembros. Sus exigencias han sido dirigidas a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), misma empresa que representa a estudios de streaming como Disney, Netflix, Amazon y Paramount y con la que pretenden llegar a una negociación.

Entre las peticiones principales de los escritores están el aumento salarial correspondiente al 2%, así como la implementación de un mínimo de personal en las salas de guionistas, así pasaría de 6 a 12 escritores con garantía de contratación por al menos 10 semanas de trabajo continuo.

También exigen la repartición justa de los denominados "residuals", que son lo que se denomina como "regalías"; y que corresponde al pago que reciben los creadores de las historias por la retransmisión de las series o películas en las que participaron.

Algunos de los guionistas han hecho públicos sus recibos de cuenta correspondientes, que consideran no son justos en relación con la cantidad de audiencia que alcanzan en plataformas. Por ejemplo, Valentina Garza, quien está detrás de series como los "Simpson" escribió en Twitter junto a una fotografía de su recibo: "En caso de que se pregunten por qué estamos en huelga, esto es lo que obtuve por dos episodios de Jane the Virgin. Uno es por 0,1 céntimos y el otro por 0,2 céntimos. Las compañías de streaming pueden hacerlo mejor".

Sin embargo, como parte de su estrategia de negocios las plataformas como Netflix han guardado con recelo ciertos datos de estructura como el número de suscriptores totales que tienen y la petición de la WGA exigiría una mayor transparencia que lo están dispuestos a exponer.

Los primeros afectados han sido los late shows, como los conducidos por Jimmy Fallon en NBC, Jimmy Kimmel en ABC y el show de Stephen Colbert en CBS, quienes han anunciado que para las próximas semanas comenzarán a emitir repeticiones, mientras los escritores no están en funcionamiento.

Sin embargo, en las últimas horas algunas producciones, como la serie "Stranger Things", de los hermanos Duffer y la película "Blade", que había contratado recientemente al creador Nic Pizzolatto para trabajar en el guion, anunciaron que serán pausados indefinidamente.

Otras películas como "Capitán América", "Deadpool 3" y "Wonder Woman", que están en proceso o incluso en filmación, han quedado bajo amenaza mientras el paro continúe.