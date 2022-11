Este es el nuevo destino de Laura G tras abandonar TV Azteca

A-AA+

Una de las conductoras más queridas de TV Azteca es Laura G. La conductora lleva 3 años en VLA, pero ahora decidió darle otro rombo a su carrera y a su vida privada.

Los fanáticos de "Venga La Alegría" todavía no salen de su asombro, pero Laura G aseguró que ya no estará más en el programa, y sus fanáticos le desearon un gran futuro.

¿A dónde se fue Laura G?

Laura G aseguró que se irá unos días de vacaciones familiares por Europa, e incluso dijo que era un viaje que venían planeando hace muchos años. Uno de los destinos que la conductora presumió fue Bruselas en Bélgica.

Laura G se encuentra de viaje por Europa junto a su esposo. Sin embargo el futuro laboral de la conductora es incierto, ya que no se sabe si volverá a formar parte de VLA o si este viaje es la excusa perfecta para no volver.

Alex Kaffie escribió en su columna para El Heraldo de México que la próxima es salir de "Venga La Alegría" era ni más ni menos que Laura G, considerada una de las conductoras con mayor reconocimiento en el matutino de TV Azteca.

"Me entero que Laura G es la que sigue en la lista de «despidos» de Venga la Alegría. La nueva administración de TV Azteca prescindirá pronto de sus servicios. Su fin de ciclo ahí es próximo", aseguró Alex Kaffie.

¿Qué conductores se han ido de "Venga La Alegría"?

La salida de Laura G no es la primera que se produce en el programa VLA, ya que también se han confirmado las salidas de Cynthia Rodríguez y William Valdés. Sin dudas el futuro del programa es incierto y sus televidentes tienen miedo de que el programa se levante tras tantas salidas.