Esto dice la canción "Run this town" que se cantará en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- Rihanna reaparecerá en el escenario tras siete años de ausencia, la maternidad impulsó a la cantante de 35 años a volver y aceptar la invitación de presentarse en el medio tiempo del Super Bowl, donde entre las canciones que interpretará, estará "Run this town", tema lanzado en 2009.

La canción del rapero estadounidense Jay-Z tuvo la colaboración de Rihanna y del artista de rap Kanye West, quien la produjo junto a No I.D. para el decimoprimer álbum de estudio de Jay-Z llamado The Blueprint 3.

"Run This Town" ingresó al top 10 de las principales listas musicales de canciones de Canadá, los Estados Unidos, Irlanda y Noruega, su lanzamiento fue exitoso, pues se posicionó en la cima de varias listas de éxitos musicales del momento.

Para la cantante barbadense este tema fue muy importante, pues significó su reaparición después del escándalo por la golpiza que recibió de su expareja, el rapero Chris Brown.

El tema, polémico, trata contiene simbolismos ocultos relacionados con las sociedades secretas, se dice que desde hace mucho tiempo Jay-Z es parte de una especie de orden oculta llamada Francmasonería, una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, selectivo, internacional, humanista y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad.

En el video, dirigido por Anthony Mandler, se pueden apreciar varios simbolismos relacionados, por ejemplo, con los Illuminati y con el ocultismo, así como con la filosofía luciferina y las órdenes ocultas.

¿Qué dice "Run this town"?

Siente que viene en el aire (sí)

Escucha los gritos de todas partes (sí)

Soy adicto a la emoción (Estoy listo)

Es un amorío peligroso (¿qué pasa? Vamos)

No se puede tener miedo cuando se cae

Tengo un problema, dime ahora (¿qué pasa?)

Lo único que está en mi mente (¿qué pasa?)

¿Quién va a dirigir esta ciudad esta noche (ah, qué pasa?)

¿Quién va a dirigir esta ciudad esta noche? (Sí, ¿qué pasa? Sí)

¡Vamos a dirigir esta ciudad!

Somos, sí, lo dije: somos

Esta es Roc Nation, promete tu lealtad

Ponte tu uniforme, todo negro todo

Tarjetas negras, autos negros, todo negro todo

Y nuestras chicas son mirlos cabalgando con los Dillinger

Profundizo más si ustedes, muchachos, son lo suficientemente reales

Esta es la Familia, luego te explico

Pero por ahora, déjame volver a este artículo

Estoy un par de bandas por debajo y estoy tratando de volver

Le di un apretón a Doug y perdí un flip por cinco pilas

Sí, estoy hablando de 5 comas, 6 ceros, punto cero, aquí Doug

De vuelta a correr en círculos alrededor de los niggas, ahora nos cuadramos

Sostener



La vida es un juego, pero no es justo (sí)

Rompo las reglas, así que no me importa (uh-huh)

Así que sigo haciendo mi propio thang

Caminando alto contra la lluvia (¿qué pasa?)

La victoria está dentro de la milla

Casi ahí, no te rindas ahora (¿qué pasa?)

Lo único que está en mi mente (¿qué pasa?)

es quién va a dirigir esta ciudad esta noche (uh, sí)

Oye, oye, oye, oye (¿qué pasa?)

¿Quién va a dirigir esta ciudad esta noche?

Somos, sí, lo dije: somos

Puedes llamarme César, en un oscuro César

Por favor, sigue al líder, así que Eric B somos

Demonio del micrófono, este es el regreso de Dios

Paz, Dios, ah ah, no hay nadie más fresco

Estoy en Maison, ah, Martin Margiela

Sobre la mesa, gritando: ¡A la mierda el otro lado! ¡Están celosos!

Tenemos una banqueta llena de chicas, ellos tienen una mesa llena de muchachos

Sí, y no están gastando pastel

Deberían tirar la mano porque no tienen picas

Sí, todo mi equipo tiene dinero

Así que mi banqueta se parece a la fila de los millonarios

La vida es un juego, pero no es justo

Rompo las reglas, así que no me importa

Así que sigo haciendo mi propio thang

Caminando alto contra la lluvia

La victoria está dentro de la milla

Casi allí, no te rindas ahora

Lo único que está en mi mente

¿Quién va a dirigir esta ciudad esta noche?

Oye oye oye oye

¿Quién va a dirigir esta ciudad esta noche?

Es una locura cómo puedes pasar de ser Joe Blow

A todo el mundo en tu pene; no homosexual

Compré látigos para toda mi familia; sin volvo

La próxima vez que esté en la iglesia: por favor, no fotos

Escoltas policiales, todos los pasaportes

Esta es la vida que todos piden

Esta es la vida rápida, estamos en un curso acelerado

¿Para qué crees que rapeo, para promocionar un maldito Rav 4?

Pero sé que si me quedo atrofiado

Todas estas chicas solo van a querer una cosa

Puedo pasar toda mi vida cazando buena voluntad

Lo único bueno que viene es tan bueno cuando me estoy corriendo

Ella tiene un trasero que se tragará una tanga

Y arriba, ungh, dos picaduras de abeja

Y estoy bebiendo el Riesling

Y mi negro acaba de salir de la comisaría

Nos importa un carajo el drama que trae tu amigo

Solo estoy tratando de cambiar el color de tu anillo de estado de ánimo

Reebok, nena, necesitas probar algunas cosas nuevas

¿Alguna vez has tenido zapatos sin cordones?

¿Qué es eso, Ye? Cariño, estos tacones

¿Es eso un mayo... qué? Cariño, estas ruedas

Te tropiezas cuando no estás bebiendo, toma una recarga

Te sientes como si estuvieras corriendo, ¿eh? Ahora sabes cómo nos sentimos

¡Qué pasa!

Oye oye oye oye

¡Sí, sí, qué pasa!

Oye oye oye oye

Vamos a dirigir esta ciudad esta noche.