"Estoy harto de sentir dolor": Eugenio Derbez

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- Eugenio Derbez reapareció en redes sociales con un buen semblante, el actor estaba con su esposa Alessandra Rosaldo, quien lo llevó a su fisioterapia como parte de su recuperación tras la fuerte caída en la que se fracturó el hombro hace unas semanas.

El creador de "No se aceptan devoluciones" admitió que va muy bien, sin embargo está siendo muy dolorosa su recuperación, una tortura que lo hace llorar, así lo comentó mientras recibía porras de su esposa.

"Muy bien, pero cómo duele, estoy harto de sentir dolor todos los días, es como una tortura esto de la terapia física está cañón", dijo.

Comentó que durante dos horas le estiran los músculos para que logre recuperar el movimiento, pero esto es sumamente doloroso, por lo que confesó que no se puede aguantar las ganas de llorar.

"Son dos horas de tortura, de estirarte los músculos hasta romper el músculo y lograr que recuperes el movimiento sobre una herida que duele mucho, lloro todos los días, se me salen las lágrimas", relató.

Con más de 40 años de trayectoria en la pequeña y la gran pantalla, la carrera de Derbez se vio catapultada este año con el éxito del filme "CODA", premiada con el Oscar a mejor película este año y en la que interpretó al profesor de música Bernardo Villalobos.

---Derbez ya tiene doble nacionalidad

El actor contó feliz que ya cuenta con la nacionalidad estadounidense, por lo que ya podrá votar, algo que le alegra mucho, pues considera que los latinos tienen gran influencia en Estados Unidos.

Derbez está promoviendo el voto, mientras que en México se llevó a cabo la alfombra roja de la serie "Acapulco", producida y protagonizada por él.

La segunda temporada de la serie copuesta por 10 episodios ya está disponible en Apple TV+.