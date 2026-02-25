Eugenio Derbez asume el costo de convertirse en abuelo

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- A

le cambió la vida cuando

en 2018, cuando nació Kailani Ochmann Derbez, fruto de la relación entre los actoresy Mauricio Ochmann, así lo confesó el actor a propósito delde su nieta.Eugenio tieneque se desarrollan en el, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez, su hija menor, fruto de su actual matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo.Derbez tiene, Kailani, hija dey Mauricio Ochmann, y Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay; como parte de la celebración por el, Eugenio confesó que sudrásticamente, pues dejaron de verlo como "joven" y lo empezaron a ver como un señor."Hoy, mi nieta Kai cumple años. Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme 'bro' y ahora", confesó.Sin embargo, reveló que no le importa que el consto de convertirse ensea, además, que le den la antes llamada credencial del Insen, ahora llamada"Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai... ¡que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN!¡, mi niña!", escribió junto a varias fotografías de cuando Kailani era más pequeña.