Eugenio Derbez asume el costo de convertirse en abuelo
Derbez tiene cuatro hijos en el medio artístico y dos nietas, Kailani y Tessa, quienes han transformado su día a día.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 25 (EL UNIVERSAL).- AEugenio Derbez le cambió la vida cuando debutó como abuelo
en 2018, cuando nació Kailani Ochmann Derbez, fruto de la relación entre los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, así lo confesó el actor a propósito del cumpleaños número ocho de su nieta.
Eugenio tiene cuatro hijos que se desarrollan en el ambiente artístico, Aislinn Derbez, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y Aitana Derbez, su hija menor, fruto de su actual matrimonio con la cantante Alessandra Rosaldo.
Derbez tiene dos nietas, Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, y Tessa, hija de José Eduardo y Paola Dalay; como parte de la celebración por el cumpleaños de Kailani, Eugenio confesó que su vida cambió drásticamente, pues dejaron de verlo como "joven" y lo empezaron a ver como un señor.
"Hoy, mi nieta Kai cumple años. Desde que me hice abuelo, todo el mundo me habla más fuerte, me ofrece su asiento, me recomienda vitaminas y mis amigos dejaron de decirme 'bro' y ahora me dicen 'Don'", confesó.
Sin embargo, reveló que no le importa que el consto de convertirse en abuelo de Kailani sea, además, que le den la antes llamada credencial del Insen, ahora llamada credencial del INAPAM.
"Pero si este es el precio que tengo que pagar por ser el abuelo de Kai... ¡que me vayan pidiendo mi credencial del INSEN!¡Feliz cumpleaños, mi niña!", escribió junto a varias fotografías de cuando Kailani era más pequeña.
