Eugenio Derbez reaparece y da detalles sobre su recuperación

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Tras el aparatoso accidente que sufrió y que lo mantuvo alejado del ojo público por varias semanas, Eugenio Derbez volvió a las redes sociales para dar detalles sobre su estado de salud y su proceso de recuperación.

En un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el comediante reveló que tras la cirugía que se sometió, luego de presentar 17 fracturas en el hombro, los médicos le dijeron que jamás volvería a mover el brazo, por fortuna esto no se cumplió.

Aunque reconoció que el camino es largo, Derbez también se dijo empeñado en desafiar las leyes médicas y ahí la lleva, pues ya ha podido recuperar parte del movimiento de su brazo: "Para haber tenido 17 fracturas, estoy muy bien. Los doctores me dijeron que no iba a poder levantar el brazo más allá del hombro, nunca más... y mi idea es desafiar a los doctores y lograrlo", dijo.

Para demostrar lo que ha avanzado en su rehabilitación, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" hizo algunos movimientos frente a la cámara y explico que: "Voy bien, todavía no puedo levantar el brazo, todavía no tengo mucha fuerza en la mano, pero ya la muevo bastante bien", agregó

Además, detalló que ya le retiraron el cabestrillo que traía en el brazo y que ya tiene deseos de regresar todos los proyectos que dejó pendientes.

Derbez habla con Memo Ochoa sobre Qatar 2022

Otro de los motivos del video, fue hablar sobre el mundial de futbol que se inauguró esta mañana, pero no estuvo solo ya que como invitado especial tuvo al guardameta de la Selección Mexicana, Memo Ochoa.

Eugenio le recordó al futbolista la ocasión en la que ambos trabajaron juntos para un capítulo especial de la serie "La familia P. Luche", donde Memo interpretó al novio de la "rara" de la familia, Bibi P. Luche: "Me acuerdo que grabamos eso en el 2009, 2010, antes de Sudáfrica", explicó Ochoa.

Entre los temas que Eugenio y Memo hablaron sobre Qatar, destacaron el papel del VAR, la ausencia de alcohol en los estadios y revivieron varios de los momentos de México en el mundial, como el famoso 'No era penal'.