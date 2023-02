Eva Mendes, Meg Ryan y 5 actores que no volverás a ver en la pantalla

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Los casos de actores que decidieron retirarse tempranamente de la pantalla grande o chica no son pocos. Uno de ellos es el de Eva Mendes, quien en los inicios de 2020 manifestó a "Hola": "Ahora que soy madre, hay muchos papeles que no haría. Hay muchos temas con los que no me quiero implicar, así que eso limita mis opciones y me parece bien".

A la actriz de 48 años nunca más se la volvió a ver actuando desde "Lost River", la película en la cual debutó Ryan Gosling como escritor, productor y director. Algo similar ha ocurrido con Meg Ryan, quien en las décadas de los años 80 y 90 no paró de hacer proyectos. Pero lo último que se vio de ella fue la cinta "Ithaca" de 2015 y además cuatro años después manifestó ante "The New York Times" que necesitaba tomar un descanso porque había llegado a su agotamiento.

Otra de las celebridades de la actuación que no volvió a aparecer en las pantallas fue Lisa Bonet. La actriz comenzó su carrera cuando era solo una niña y su personaje Denise Huxtable en "The Cosby Show" fue su catapulta a la fama. Si bien la artista nunca anunció un retiro como tal, no se la ve trabajando en artes escénicas desde 2017, cuando fue parte del corto "Jellywolf".

Por otro lado, Matthew Fox fue de los actores más aclamados de las series de televisión de los 2000: "Party of Five" y "Lost". Pero se retiró para disfrutar volar su avión, después de haber sido parte de los elencos de películas como "Extinction", "Bone Tomahawk", "Guerra Mundial Z" y "In from Outside". Sin embargo, regresó en 2022 a grabar la miniserie "Last Light", sin más expectativas acerca de su permanencia.

Finalmente, quienes también se alejaron de su trabajo como actores fueron Gene Hackman, David Caruso y Selma Blair. Respecto de la actriz, esta protagonizó "Cruel Intentions" (1999) y "Legally Blonde" (2001), y antes de comenzar el 2022, mencionó ante la prensa que estaba cansada de actuar y que además sufría esclerosis múltiple.

Respecto de los dos otros artistas, Hackman transita sus 93 años y no ha hecho trabajos actorales desde 2004, cuando protagonizó "Welcome to Mooseport", y luego decidió retirarse por problemas de salud. En lo que concierne a David Caruso, quien encarnó a Horatio Caine en "CSI: Miami", no ha vuelto a rodar desde 2012 y decidió abrir una galería de arte en California.