Excolaboradora de Alejandro Sanz lo acusa de aprovecharse de ella

Ivet Playá compartió, a través de sus redes sociales, la decepción que se llevó del cantante Alejandro Sanz, de quien era ferviente fan, cuando entabló una relación íntima y secreta con el cantante; la joven rememora que tenía sólo 19 años y que él, a sabiendas de toda la admiración que le inspiraba, se aprovechó de ello.

En un video que la joven española compartió, por medio de su cuenta de X, explicó que tenía una historia por contar; la que compartía con Alejandro Sanz.

"Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz", prologa.

Playá, que en la actualidad se dedica a liderar proyectos digitales, era una de las seguidoras más constantes del español hace una década, como narró en el video.

En esa época, el intérprete de "Corazón partido" anunció la gira "Sirope World Tour" y, cuando Ivet se enteró, buscó trabajo para poder costear un viaje que constó en asistir a 10 conciertos de los 26 que ofreció en España.

Playá se sentía ilusionada no sólo por ese hecho, sino porque Sanz la seguía en Instagram y, ocasionalmente, compartía algunas de las fotografías y publicaciones que la joven hacía alusivas a la admiración a su carrera, así como también le escribía por chat privado.

"Yo era su fan y, él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que, alguien como él, tan famosos y tan querido por todo el mundo me mandaba mensajes privados, me comentaba mis fotos o, incluso, publicaba cosas mías en sus redes".

Ivet contó que el primer encuentro presencial que tuvieron fue a sus 18 años; en ese momento, Sanz tenía 49.

Para rememorar ese acontecimiento, Playá usó la frase "quedamos por primera vez en privado", sin precisar si, en ese encuentro, sostuvieron una relación íntima y sexual o, si esta, sucedió más adelante.

Desde su perspectiva adulta, Ivet considera que el cantante se aprovechó de la gran admiración y fanatismo que profería por él para, de esa manera, crear un vínculo que, con el tiempo, se tornó enfermizo, pues no se trató de un encuentro efímero, sino que Playá fue contratada por el cantante, para trabajar en su staff, cuando cumplió los 22 años, tres años después de que comenzaran a tratarse.

"Jugó con mis sueños, jugó con mi ilusión; con 22 años dejé mi hogar, en Barcelona, para mudarme a Madrid sola porque Alejandro Sanz me contrató para trabajar para él y, bueno".

"Mi vínculo con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual, se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", precisó.

A la luz del tiempo, Ivet experimenta sensaciones negativas del vínculo que forjó con el cantante, a quien confiesa haberle compartido imágenes explícitas de su intimidad.

"Me siento engañada, me siento utilizada, me siento humillada, me siento, incluso, sucia, porque, no sé quién ha podido ver lo que le mandaba, en mi más absoluta e íntegra intimidad".

Confió que, aunque por un tiempo, trató de comprender el proceder del cantante, cayó en la cuenta de que, la forma en que actuó, traspasó los límites de respeto hacia su persona.

"Siento que aun intento justificarle, porque os juro que lo he intentado justificar de todas sus maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite que considera, y considero, moral e, incluso, humano".

Conmovida, compartió que, si tomó la decisión de hablar, fue luego de ver una entrevista, que el cantante ofreció en marzo pasado, en donde dejaba ver su postura de que las personas no deberían aprovecharse de los otros seres humanos, lo que le generó gran indignación en Playá, quien no había recibido un buen trato de él.