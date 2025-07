Exigen investigar a empresas involucradas en tragedia de Axe Ceremonia

A tres meses de la tragedia que ocurrió en el Festival Axe Ceremonia, en el parque Bicentenario, donde murieron los fotógrafos Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas pues se les cayó encima una grúa, familiares y amigos protestaron afuera de la fiscalía capitalina para que se investigue a todas las empresas involucradas en el asunto.

"Desde el inicio la carpeta de investigación que hasta el día de hoy ha estado de pruebas que gritan que OCESA está involucrada en el asunto, fue la organizadora, la promotora del festival y no obstante la fiscalía tardó 3 meses en dignarse a citarlas, a pesar de que ya fue citada pareciera que la fiscalía quiere interrogar a esa empresa a solas pues no nos han notificado el día y la hora en que esa empresa va a venir a declarar", explicó Fabián Victoria, abogado de la familia de Berenice.

La familia y su defensor dieron a conocer que realizaron peritajes particulares ante lo que consideran la ineficiencia de la Fiscalía Local y en ellos detectaron que la caída del accidente fue una falla en los protocolos de Protección Civil, lo cual, aseveran, amerita responsabilidad a las empresas organizadoras del evento.

Sin embargo, dijeron también que están abiertos a la posibilidad de un acuerdo reparatorio en su momento, pero no sin antes que se determina qué empresa fue la responsable de la tragedia.

En la protesta frente a las oficinas de la Fiscalía Capitalina, solo acudió la familia y amigos de Berenice.

La semana pasada, la fiscal capitalina Bertha Alcalde dijo que ya tenían identificadas a las empresas responsables y estaban listos para judicializar el caso, pero las familias les han pedido tiempo para analizar el tema y anunció que hubo cambio de abogados defensores.