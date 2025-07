El productor y compositor Nacho Cano celebró este 6 de julio la develación de las 100 funciones de "Malinche, el musical", una puesta en escena que busca reinterpretar la historia de La Malinche, figura clave en el origen del mestizaje en México. El evento se realizó en un escenario cargado de simbolismo histórico, muy cerca del sitio por donde, según se dice, pasaron los españoles durante la llamada Noche Triste.

Durante su discurso, el compositor reflexionó sobre el impacto de la colaboración histórica entre México y España, asegurando que cuando ambas naciones trabajan juntas "son imbatibles". Para ilustrar su punto, enumeró los territorios en Estados Unidos que alguna vez formaron parte del Virreinato de la Nueva España: "California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, partes de Colorado, Miami, Kansas y Oklahoma".

"Lo más grande que ha hecho España es México": Nacho Cano

Lejos de discursos políticos, el también productor discográfico planteó que no se trata de pedir perdón ni de mirar el pasado con resentimiento, sino de comprender el poder de la unión cultural:

"A veces me dicen: ´¿España tiene que pedir perdón a México?´ Pero ¿cómo va a pedir perdón si lo más grande que ha hecho España es México?", dijo ante el público al finalizar el musical.

Añadió que reconoce la grandeza del pueblo mexicano y su calidez, y aseguró que este proyecto nace desde un profundo respeto:

"Esta brasa, este corazón, esta belleza, esta amabilidad... en la que reconocemos que los mexicanos superan a los españoles".

¿De qué trata "Malinche"?

"Malinche, el musical" combina flamenco, pop y rock con una producción escénica de alto nivel que incluye teatro, música en vivo y ballet contemporáneo. El proyecto es producido por Nacho Cano junto a María Laura Medina de Salinas y David Hatchwell, en alianza con Banco Azteca.

La obra busca reivindicar a La Malinche, figura históricamente polémica, como un puente entre dos culturas. Nacho Cano explicó que el espectáculo es también un espacio para celebrar el idioma, la religión y las formas de ver el mundo que comparten millones de personas a ambos lados del Atlántico.

"Este es un escenario no solo para los que estamos aquí, sino para todos los artistas que quieran compartir el mestizaje", subrayó el integrante de Mecano frente al público.

Además, quienes quieran conocer más del proceso creativo detrás de la obra pueden ver el documental "La Creación de Malinche" en Netflix, donde se exploran los retos y la visión detrás del musical.