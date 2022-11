Éxito y fracaso de Disney en taquilla por Acción de Gracias

El fin de semana festivo por el Día de Acción de Gracias supone un festín de nuevas películas para la familia en los cines, pero la oferta animada de Walt Disney Co. "Strange World " no tuvo éxito entre el público desde el principio. La producción, que contó con un presupuesto de 180 millones de dólares, recaudó apenas 18,6 millones de dólares en ventas de entradas en sus primeros cinco días y 11,9 millones de dólares durante el fin de semana en los cines de Estados Unidos y Canadá, de acuerdo con las estimaciones del estudio publicadas el domingo.

El primer puesto del fin de semana festivo, que va desde el miércoles hasta el domingo, fue en cambio para otra película de Disney, "Black Panther: Wakanda Forever", de Marvel, que recaudó 64 millones de dólares más en los últimos cinco días, de los cuales 45,9 millones corresponden al fin de semana. La secuela de superhéroes lleva tres fines de semana dominando la taquilla y ha recaudado 675,6 millones de dólares en todo el mundo.

Fue un fin de semana apagado a pesar de que había una gran variedad de opciones con buenas críticas, incluyendo el drama de aviación de la Guerra de Corea "Devotion", la proyección en el país del romance caníbal de Timothée Chalamet "Bones and All" y "The Fabelmans" de Steven Spielberg.

"Glass Onion: A Knives Out Mystery" también se estrenó en 600 salas de todo el país para una semana de exhibición limitada. Es la primera vez que una película de Netflix se proyecta en las cadenas de cines más importantes del país, como AMC, Regal y Cinemark, pero ni Netflix ni los cines proporcionaron estimaciones de ventas para la película, que llegará a la plataforma de streaming hasta el 23 de diciembre.

La primera cinta de "Knives Out", lanzada por Lionsgate, se estrenó con 41,4 millones de dólares en el fin de semana del Día de Acción de Gracias de 2019.

Entre el misterio de "Glass Onion" y el descalabro de "Strange World", ha sido un recordatorio de que el negocio de la exhibición está todavía lejos de la normalidad.

A continuación presentamos el estimado de venta de boletos del viernes al domingo en las salas de Estados Unidos y Canadá, según Comscore, incluyendo el período de cinco días de miércoles a domingo entre paréntesis. Las cifras definitivas serán dadas a conocer el lunes.

1.- "Black Panther: Wakanda Forever", 45,9 millones de dólares (64 millones de dólares).

2.- " Strange World", 11,9 millones (18,6 millones).

3.- " Devotion ", 6 millones (9 millones).

4.- " The Menu", 5,2 millones (7,4 millones).

5.- "Black Adam", 3,4 millones.

6.- " The Fabelmans", 2,2 millones (3,1 millones).

7.- "Bones and All", 2,2 millones (3,6 millones).

8.- "Ticket to Paradise", 1,9 millones (2,6 millones).

9.- "The Chosen Season 3: Episode 1 &2", 1,6 millones.

10.- "She Said", 1,1 millones (1,5 millones).