Experiencia al estilo Sex and the City en la CDM

CIUDAD DE MÉXICO. - Quienes no han podido viajar a Nueva York y sólo tiene como referencia lo que han visto de ella en la televisión, HBO Max ha traído todo el ambiente y el sabor neoyorquino a la Ciudad de México, al más puro estilo Sex and the city, gracias a una experiencia fuera de serie.

Justo en la esquina de Abraham González y Bucareli, se levanta un arco de flores con la leyenda “And Just Like Thah. Una experiencia Sex and the city”, y literalmente es entrar a otro mundo, ya que fue recreada una calle de la gran manzana con todo los necesario para realizar unas selfies y fotos maravillosas, emulando a las protagonistas de esta serie por Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Samantha Jones (Kim Cattrall), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon).

Quienes son fans de la serie reconocerán frases como “Venimos a Nueva York para enamorarnos”, “La relación más emocionante, desafiante y significativa de todas, es la que tienes contigo misma”, “La amistad nunca pasa de moda”, “Nuestras amigas pueden ser nuestras almas gemelas” y “No olvides enamorarte de ti misma”, las cuales pueden leerse en letreros colgados en lo alto de la calle, iluminadas en un llamativo color rosa.

Por qué no comenzar comprando flores o fruta en el “Farmers Market” para llevar a casa; quienes quieran compartir una bebida está a la venta el Bloody Mary, claro está sin alcohol, el cual podrán disfrutar en un área de mesas bajo la sombra de los frondosos árboles.

Ir a Nueva York y no disfrutar un hot dog es como no haber ido, así que en esta ocasión pueden tener esta oportunidad, ya que hay varios carritos a lo largo de calle. Qué tal una rebanada de pizza o un café con un red velvet en Moira’s Bakehouse, para disfrutar la tarde con calma, incluso un bagels de Hot Fellas.

Sin duda alguna los fans de esta icónica serie disfrutarán pasear por esta calle de Nueva York, donde todo puede pasar y que estará abierta jueves a domingo de 12 a 20 horas de manera gratuita.