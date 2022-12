Expertos y fans piden un Oscar para Guillermo del Toro por "Pinocho"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 12 (EL UNIVERSAL).- Si hay alguien que convierte todo lo que toca en oro, por lo menos en el mundo del cine, ese es Guillermo del Toro. El cineasta no sólo se ha levantado en dos ocasiones con el Oscar como Mejor director y Mejor película; también ha hecho que sus cintas se conviertan en las favoritas de chicos y grandes.

Tal es el caso de "Pinocho", su más reciente trabajo, y que a un par de días de haberse estrenado en Netflix ya se encuentra en el puesto número uno a nivel mundial, lo que la convierte en la película más vista de la plataforma.

Por si fuera poco, su trabajo dentro de esta producción le ha valido la nominación a los Globos de Oro en las categorías de Mejor película de animación, Mejor canción original y Mejor banda sonora; además de varios elogios en las redes sociales, donde piden que el mexicano sea reconocido por La Academia estadounidense y se le otorgue de una vez el tan codiciado premio Oscar.

El "Pinocho" de Del Toro es una nueva adaptación del clásico de Disney, aunque en la versión del cineasta la historia se vuelve un poco más oscura, pues trata temas como la muerte, la decepción y la tristeza.

A pesar de ello, la cinta tiene magia y ha logrado robarse los corazones y el reconocimiento de los usuarios, quienes ya la consideran como la mejor película de todo este 2022: "Gracias a Guillermo del Toro por tan espectacular y hermosa historia", "¿Guillermo del Toro?, más bien "Guillermo del oro". Gracias por esta joyita de película", "Pinocho es una verdadera obra de arte, se merece todo el amor y alabanzas", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero eso no es todo, de cara a la temporada de premios, varios exigen a La Academia de Hollywood que tanto la cinta, como el director reciban la estatuilla que merecen: "Ya denle el Oscar a Guillermo del Toro", "Si no le dan un Oscar a esta película será un fraude", "Vuelvo a decir, Pinocho de Guillermo del Toro tiene que llevarse si o si el Oscar", "¿Estamos todos de acuerdo que Pinocho tiene que ganar el Oscar verdad?", "Te amo Guillermo del Toro, ya denle un Oscar", agregaron.

La crítica también ha sido generosa con esta producción mexicana y varios escritores, cineastas y expertos en la materia coinciden en que el trabajo de Del Toro es, simplemente espectacular, como Stephen King quien mencionó que Pinocho es "magia pura" o el director Mike Mendez quien lo felicitó en Twitter.