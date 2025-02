Explican show de Kendrick Lamar en Super Bowl LIX

El show de medio tiempo del Super Bowl LIX, protagonizado por Kendrick Lamar, ha generado opiniones divididas entre los espectadores.

Mientras algunos lo calificaron como poco entretenido, el crítico y comediante Javier Ibarreche analizó su significado y lo describió como una auténtica obra cinematográfica con una poderosa crítica social.

El pasado 10 de febrero, Javier Ibarreche compartió un video en su cuenta de TikTok en el que explicó detalladamente los simbolismos presentes en la presentación de Kendrick Lamar. Según el creador de contenido, el rapero no realizó un simple espectáculo musical, sino que desarrolló una narración que abordó temas políticos, sociales y culturales a través de su puesta en escena.

Desde el inicio del show, Lamar introdujo la idea del "gran juego americano", representado por Samuel L. Jackson en el papel del "tío Sam". Este concepto no solo aludía al fútbol americano, sino también a la estructura del sistema estadounidense.

La escenografía incluyó referencias a videojuegos, con botonerías de PlayStation y mensajes en pantalla como "Stage 1" y "Warning, Wrong Way", que reforzaban la idea de que el rapero se movía en una dirección desafiante dentro de un juego estructurado.

Uno de los momentos más simbólicos ocurrió cuando Lamar interpretó "Body for Body" y "Squabble Up", canciones que, según Ibarreche, mostraron la confrontación entre la cultura afroamericana y el sistema opresivo.

Durante su interpretación de "HUMBLE.", la imagen de una bandera de Estados Unidos formada por personas afroamericanas simbolizó la lucha por el reconocimiento y la igualdad dentro del país. Sin embargo, la bandera estaba dividida en dos, representando la fractura social y política que persiste en la actualidad.

Otro de los momentos más comentados del espectáculo fue cuando Lamar insinuó la posibilidad de interpretar "Not Like Us", su canción más reciente, relacionada con su rivalidad con el rapero canadiense Drake. Aunque solo tocó los primeros acordes, este gesto fue suficiente para avivar la discusión sobre la autenticidad en la industria musical y la apropiación cultural.

En su análisis, Ibarreche explicó que Lamar ha utilizado esta canción como una crítica a aquellos artistas que se benefician de la estética del hip hop sin haber vivido la realidad de las comunidades afroamericanas. La referencia a "A minor", tanto como nota musical como insinuación a menores de edad, ha generado interpretaciones que refuerzan la posición del rapero en su disputa con Drake.

Para Javier Ibarreche, el show de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX fue una declaración artística que trascendió el entretenimiento. Con referencias visuales y musicales, el rapero construyó una narrativa que abordó la historia y los conflictos de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

Lejos de ser un show convencional, su presentación se convirtió en una pieza de arte que, como toda buena película, requiere de múltiples visualizaciones para ser comprendida en su totalidad.

El video de Ibarrache ya cuenta con más de 17.1 millones de visualizaciones y cientos de comentarios apoyando al tiktoker.