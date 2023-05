Exrepresentante de Shakira niega amorío de ella con Tom Cruise

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 13 (EL UNIVERSAL).- Hace poco más de un mes, Shakira voló de Barcelona a Miami para iniciar un "nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad", esto, tras su tormentosa separación con el futbolista Gerard Piqué.

Su llegada ha provocado el revuelo de los medios y también el de algunas celebridades, pues se le ha visto muy bien acompañada de personalidades como Tom Cruise o el piloto de carreras Lewis Hamilton, con quienes incluso se le ha involucrado sentimentalmente.

A pesar de las diversas versiones que han surgido respecto a las citas que esta tendría con los famosos, en realidad, el productor que representó por muchos años a la colombiana y coescribió el éxito "Whenever, Wherever", Emilio Estefan, asegura que la estrella solo está siendo bien recibida por su círculo cercano de amistades.

Fue en una entrevista con "The Post" donde el profesional detalló que dicha ciudad fue durante mucho tiempo el hogar de la intérprete de "Ojos Así".

"Shakira encontró el éxito en Miami y, en cierto modo, creció aquí. Ella tenía la casa y se mantenía en contacto. Todo el mundo la está apoyando. Ella es como una familia para nosotros", explicó.

Respecto a las fotografías y videos que se publicaron de la Formula 1: en donde la cantante y el protagonista de "Top Gun" parecen tener una cómoda charla en uno de los palcos, además de la "cita" con Hamilton, el productor negó que haya un interés amoroso de por medio.

"Cuando los amigos están en Miami, se reúnen. La prensa quiere crear un romance, pero ella conoce a Tom desde hace mucho tiempo. Está enfocada en su familia", compartió.

La prensa internacional reportó hace unos días que Cruise estaba tan interesado en Shak que hasta le envió flores. Los rumores también crecieron debido a que ambos están solteros.

Por su parte, Piqué sigue disfrutando de paseos románticos con su novia Clara Chía. Más recientemente los paparazzis los atraparon en la "ciudad del amor", París.