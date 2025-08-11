logo pulso
Extranjera en México se queja de la temporada de lluvias

La temporada de lluvias en México impacta a una extranjera, quien busca consejos para afrontar la depresión estacional y salir adelante.

Por El Universal

Agosto 11, 2025 01:29 p.m.
A
Extranjera en México se queja de la temporada de lluvias

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La usuaria Crispis96 subió a Tik Tok un vídeo de casi tres minutos donde mencionó las cosas a las cuales "sigue sin acostumbrarse" pese a llevar cuatro años en el país.

En el inicio del vídeo menciona que no es una crítica, "me he adaptado súper bien al país, a su gente, a la cultura, a todo, pero hay algunas cositas que por mi forma de ser o de cómo me he criado o como sea, me cuestan", agregó.

"Me entra una depresión estacional heavy", comentó

La primera que mencionó es "la temporada de lluvias", a comparación de vivir en Madrid, aquí son muy diferentes las actividades que realiza "llega la temporada de lluvias y a mí me llega una depresión estacional heavy", agregó.

Comentó que suele ser meses complicados para ella: "estoy en el primer mes de lluvia, con depresión estacional, no quiero salir de mi sofá, ninguna tarde, mientras grabo están los truenos, aquí no llueve de que digas ´bueno chispitas por aquí, tal, tal´, puedes ir a caminar, no, no, no, es lluvia matadora, inundadora" señaló.

Terminó el vídeo diciendo: "yo sólo quiero sentarme en el sofá, ver Gilmore Girls, poner Taylor Swift de fondo y ver la lluvia y deprimirme, es algo que de verdad me cuesta, yo necesito consejos cómo le hacéis para querer seguir saliendo de vuestra casa con estas lluvias"

Usuarios reaccionan a su vídeo

El vídeo con más de 600 mil vistas ha generado opiniones divididas, el tema es cercano con todo lo relacionado a la gentrificación, las actitudes negativas de los extranjeros, y suele ser algo de lo que se habla día a día.

Por lo anterior el vídeo se llenó desde comentarios como "¿Y cuándo te vas?", "A tus antepasados también les gustó mexico" o "investiguen si esa señora paga impuestos como debe ser", hasta algunos mucho más amables como "Te entiendo hermana, yo soy mexicana y ODIO la época de lluvias, yo tampoco quisiera salir", "La depresión estacional ES REAL, a mí me pasa también jajajaj" y "Nooo disfruta la lluvia cómprate unas botas de lluvia un impermeable y sal a caminar abraza la lluvia tiene su encanto", son algunos de los comentarios de la publicación

